Meurtre à Canet-en-Roussillon : "Ça devait arriver", selon certains commerçants et habitants

L'enquête se poursuit après la mort d'un homme de 22 ans dans la nuit de vendredi à samedi à Canet-en-Roussillon. Le corps de ce jeune Perpignanais a été retrouvé à 4h ce samedi matin, boulevard Cassanyes, surnommé "la rue de la soif", une zone festive de la station balnéaire. Ce samedi en d'après-midi, dix personnes étaient en garde-à-vue. Selon le parquet de Perpignan, il est trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une rixe entre deux bande rivales. Le procureur de Perpignan évoque seulement un meurtre sur fond de tensions entre jeunes. Les commerçants et les habitants du boulevard Cassanyes dénoncent de leur côté une montée de la violence cet été.

"C'est vraiment l'horreur"

Depuis quelques années, Gilles Parquer ferme son restaurant à minuit au plus tard. L'établissement est situé à quelques pas de la rue de la soif. "Je fermais à 2h mais le temps de plier il était 3h. _On avait peur de sortir du commerce le soir_, donc j'ai arrêté ça", soupire le gérant du restaurant.

J'étais avec la caisse le soir et je me faisais accompagné pour sortir.

Gilles Parquer, gérant d'un restaurant situé près de la rue de la soif à Canet

À quelques pas de là, un autre restaurateur ferme également plus tôt son établissement. Il refuse de donner son nom par craintes de représailles. "Quand on voit des groupes de lascars, qui courent partout, qui gueulent avec leur musique à fond et qui font les fanfarons ; s'ils nous tombent dessus à dix, on se met en boule et on fait quoi, on attend ? J'en ai croisé plusieurs fois des gens comme ça, donc je ne suis pas rassuré", dénonce-t-il.

Cela devait arriver, c'était inévitable : ces phrases reviennent fréquemment dans la bouche des commerçants et des habitants, qui se sentent impuissants face à la montée des violences cet été.

Sophie, par exemple, habite un immeuble à quelques mètres de l'endroit où le jeune a été tué. "Là on est sur mon balcon et la rue de la soif on la voit à deux mètres. Je crois que ça a été la pire année, vraiment ça a été l'horreur cette année : les incivilités et puis comme les boîtes de nuit étaient fermées, ils se regroupaient tous ici. _Des bagarres sans cesse__, l'alcool, c'est vraiment l'horreu_r", pointe du doigt cette mère de famille de 37 ans. Sophie a vécu en cité HLM en région parisienne et pensait avoir tout vu, mais elle a désormais peur pour ses enfants de 19 et 17 ans en âge de sortir la nuit.

Contactée par France Bleu Roussillon, la mairie de Canet-en-Roussillon refuse de s'exprimer sur la situation dans cette zone, tant que l'enquête pour meurtre est ouverte.