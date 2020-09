Meurtre à Canet-en-Roussillon : quatre des dix suspects remis en liberté ce dimanche

Que s'est-il passé exactement dans la nuit de vendredi à samedi, boulevard Cassanyes à Canet-en-Roussillon ? L'enquête se poursuit, près de deux jours après la mort d'un homme de 22 ans dans cette zone festive de la station balnéaire. Dix personnes étaient en garde-à-vue ce week-end dans cette affaire : quatre d'entre elles ont été remises en liberté et six autres ont été présentées au parquet de Perpignan ce dimanche soir. Le procureur requiert leur mise en examen pour violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Une affaire criminelle complexe

Le déroulé de la nuit de vendredi à samedi se précise au fur et à mesure, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombres. Selon le parquet de Perpignan, l'enquête se dirige vers une rixe entre deux groupes de jeunes. Une première bagarre éclate à 2h du matin samedi dans la "rue de la soif". Un groupe reste sur place et l'autre s'en va puis finit par revenir. Une deuxième bagarre éclate à 4h du matin et l'un des jeunes, un Perpignanais de 22 ans, est tué.

Pourquoi le 2è groupe est-il revenu deux heures après la première bagarre ? C'est l'une des nombreuses questions auxquelles les enquêteurs tentent de répondre. Ils cherchent également à déterminer le rôle de chacun des protagonistes dans cette affaire. L'autopsie du corps de la victime doit avoir lieu ce mardi et va permettre d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame.

Six suspects âgés de 20 à 33 ans

Les six suspects encourent jusqu'à 20 ans de prison. Puisqu'il s'agit d'une affaire criminelle qui sera jugée devant une cour d'Assises, une information judiciaire a été ouverte et un juge d'instruction a été nommé. Il doit désormais décider de suivre ou non les réquisitions du procureur de Perpignan et de les mettre en examen pour violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Pour le moment, on ne sait pas si les six suspects vont être placés en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. Le plus jeune d'entre eux a 20 ans, le plus âgé 33 ans. Ils sont originaires de Perpignan et des communes alentours. Trois d'entre eux ont déjà été condamnés par le passé. Selon les premières investigations, il s'agit d'une rixe entre deux groupes de jeunes qui a mal tourné. L'affaire est complexe, elle va nécessiter minimum un an d'enquête.