Meurtre à Capbreton : la victime tuée à coups de couteau, le suspect reconnaît les faits

Il reconnaît les faits. Le jeune homme de 24 ans, mis en examen et placé en détention provisoire jeudi 29 décembre pour homicide volontaire et destruction du bien d'autrui par moyens dangereux, a avoué aux enquêteurs avoir tué un plaisancier du port de Capbreton, apprend France Bleu Gascogne ce vendredi 30 décembre.

ⓘ Publicité

Cet homme d'une cinquantaine d'années, locataire d'un emplacement du port, a été tué dans son bateau à coups de couteau, explique une source proche de l'enquête. Son corps a été découvert le jour de Noël, le 25 décembre, à bord de l'embarcation qui avait été incendiée. Les pompiers, appelés par un promeneur, avaient pu éteindre le sinistre rapidement et le bateau n'avait que partiellement brûlé. A l'intérieur de la cabine se trouvait le corps de la victime.

À lire aussi Corps découvert à Capbreton : la piste du meurtre privilégiée, un homme mis en examen

Le mobile reste flou

L'enquête, confiée à la section de recherche de Pau en co-saisine avec le groupement de gendarmerie des Landes, a rapidement permis d'établir que cet homme avait été victime d'un homicide, hypothèse confirmée par l'autopsie qui a été réalisée. Ce sont des témoignages et des images de caméras vidéosurveillance de la commune de Capbreton qui ont ensuite permis d'identifier ce suspect.

A ce stade, la question est de savoir comment ces deux hommes se sont rencontrés, et pourquoi le suspect est passé à l'acte. Aucun lien évident ne les lie. Selon les informations de France Bleu Gascogne, le suspect affirme que la rencontre a été fortuite et qu'elle a dégénéré suite à un différend entre les deux protagonistes. Des auditions et des examens téléphoniques sont en cours afin de vérifier ces déclarations.

Le suspect a été interpellé à Bassussarry, dans les Pyrénées-Atlantiques, le mardi 27 décembre au matin. Cet homme de 24 ans est déjà connu de la justice pour "des faits de vol et de violences mineurs" , a expliqué le parquet de Dax dans un communiqué . Il n'est pas originaire du sud-ouest, mais du nord-ouest de la France, et n'a pas d'attache dans une région précise, a par ailleurs appris France Bleu Gascogne.