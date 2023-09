Meurtre à Châteaumeillant : une pétition pour demander la démise en examen de Gilles Tourny

Après sept ans d'enquête, c'est un dossier qui est toujours en cours d'instruction. Celui du meurtre de Fernando Mourao, en 2016, à Châteaumeillant, tout au sud du Cher. Abattu de quatre balles, dont deux dans la tête. Pour l'heure, toujours aucune date de procès n'est fixée. Pourtant le voisin et ami de la victime, Gilles Tourny, est mis en examen depuis plus de six ans dans ce dossier. Mais l'enquête semble stagner. Présumé innocent, Gilles Tourny souffre aujourd'hui de sérieux problèmes de santé. Une pétition a été lancée à la fin du mois d'août pour demander sa démise en examen. Elle a depuis été signée par plus de 600 personnes. Fait qui peut paraître surprenant : c'est un membre de la famille de la victime qui a fait cette démarche.

"On se demande si le petit retraité de Châteaumeillant intéresse vraiment la Justice"

Les soutiens de Gilles Tourny dénoncent un dossier qui patine. Cela fait sept ans que l'enquête est ouverte, un peu plus de six ans que Gilles Tourny est mis en examen, et pourtant, il n'y a toujours pas de renvoi devant une cour d'assises. Cela veut probablement dire qu'en l'État, le juge d'instruction en charge du dossier estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour permettre la condamnation. C'est en tous cas ainsi que la plupart des acteurs de cette affaire le comprennent. "On a eu cinq juges en sept ans, on a eu trois équipes d'enquête. À chaque fois ça repart de zéro, on a l'impression que ca n'avance pas. Mais sept ans c'est énorme ! Vraiment, on se demande si le petit retraité de Châteaumeillant il intéresse vraiment la Justice" soupire Charline Mourao, la nièce de la victime, à l'origine de la pétition pour demander la démise en examen de Gilles Tourny.

"C'est terrible, c'est très long (...) Il est temps que la Justice reconnaisse son erreur et nous libère de ce poids qui affecte tout le monde" estime également la fille du mis en examen, Nelly Noblet. "Tant que les assassins ne sont pas mis derrière les barreaux, il est impossible pour la famille de faire le deuil de quoi que ce soit" ajoute Charline Mourao, convaincue de l'innocence de Gilles Tourny.

Une famille divisée

C'est parce qu'elle est convaincue de l'innocence de Gilles Tourny, dont l'état de santé se dégrade en raison d'une maladie neuro-dégénérative, que Charline Moura a lancé une pétition en ligne pour sa démise en examen. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille, où deux camps se sont formés, dès le début de l'enquête. Il faut dire que les deux familles, celle du mis en examen comme celle de la victime, sont liées notamment par un mariage entre deux de leurs membres respectifs. Ce qui explique en partie la grande proximité qu'il existe entre les deux.

La pétition lancée divise. Ainsi l'une des sœurs et l'une des filles de Fernando Mourao ne sont pas favorables à la démise en examen de Gilles Tourny. Elles sont défendues par l'avocat Eugène Bangoura : "Évidement elles ne l'ont pas signée et évidement elles ne soutiennent pas cette pétition. Mais la pétition est dans la logique qui est développée par certaines parties dans ce dossier, qui considèrent, en toute hypothèse, que cela ne peut pas être Gilles Tourny qui ait à répondre des faits". Les clientes de maître Eugène Bangoura, selon lui, ne sont pas nécessairement convaincues de la culpabilité de Gilles Tourny, mais elles veulent que toutes les pistes soient étudiées, y compris la sienne. "De leur point de vue à elles, il n'y a pas d'acharnement contre Gilles Tourny, mais il n'y a pas de raison non plus lui faire des faveurs particulières" explique Eugène Bangoura.

Les soutiens de Gilles Tourny, eux, estiment qu'il y a eu une forme d'acharnement. Ils rappellent qu'en début d'enquête, il y a eu d'autres interpellations. Il y a d'ailleurs toujours d'autres suspects, d'autres pistes étudiées par les dernières équipes d'enquête. Mais Gilles Tourny reste à ce jour le seul mis en examen pour le meurtre de son voisin et ami, Fernando Mourao. "Concernant Gilles, le dossier est clairement vide. On lui reproche quoi ? Une histoire d'adultère d'il y a quarante ans [entre Gilles Tourny et la compagne de Fernando Mourao] Ca ne tiens pas debout ! Mais tant qu'on s'acharne sur Gilles, on ne regarde par ailleurs" estime Charline Mourao, à l'origine de la pétition pour sa démise en examen.

L'état de santé du mis en examen se dégrade

Si elle a lancé cette pétition maintenant, c'est parce que l'état de santé de Gilles Tourny se dégrade. "Physiquement il est très très affaibli. Il a une grave maladie, qui évolue à grands pas" témoigne sa fille, Nelly Noblet. Elle attend elle aussi de la Justice la démise en examen de son père. "La démise en examen elle est très importante pour nous et pour mon père qui, même si aujourd'hui il ne s'exprime plus comme il a pu le faire ces dernières années, cette mise en examen elle est présente dans sa tête et elle le hante, et elle nous hante nous aussi. Donc oui elle est importante, et surtout tant qu'il est avec nous" explique Nelly Noblet.

Plusieurs demandes de démise en examen

En parallèle de cette pétition pour demander la démise en examen de Gilles Tourny, l'avocat de ce dernier a fait la même démarche - officielle cette fois - en mars. Maître Sylvain Cormier n'a pour le moment aucun retour. "On ne sait pas ce qu'il se passe. Il ne se passe rien en fait. C'est invivable, une telle attente, incompréhensible en plus (...) On ne demande pas au juge de prendre une décision audacieuse; elle-même a tiré les conséquences que la piste Gilles Tourny était une aberration, elle a demandé la saisine du pôle Cold case" détaille l'avocat. Ce pôle, spécialisé dans les affaires non-élucidées , reprend les dossier en état d'échec. Il a assez logiquement refusé de prendre en charge le dossier autour du meurtre de Fernando Mourao, puisque celui-ci est toujours en cours d'instruction. "Ca fait plus de six mois que les choses stagnent, c'est un déni de Justice" estime maître Sylvain Cormier.

Dernière option pour tenter d'obtenir la démise en examen de son client : saisir la chambre d'instruction, une instance d'appel vers laquelle on peut se tourner au cours d'une procédure. Sylvain Cormier l'envisage.