Une enquête pour meurtre a été ouverte à Chauvigny après la découverte du corps sans vie d'un homme de 32 ans ans dans le salon de son appartement mercredi en fin de journée. Deux suspects de 44 et 46 ans sont en garde à vue ce jeudi soir.

Meurtre à Chauvigny : deux suspects interpellés et placés en garde à vue

Mercredi en fin d’après-midi, la brigade de gendarmerie de Chauvigny est appelée suite à la découverte du corps sans vie d’un homme à son domicile. La victime âgée de 32 ans gît dans le salon de son appartement. Des traces de liquide rougeâtre sont apparentes. Le décès remonte à quelques heures.

Rapidement, une première personne, qui présente une blessure par arme blanche au niveau du bras, est arrêtée et placée en garde à vue. Il s’agit d’un homme de 44 ans. Il s’est adressé quelques minutes plus tôt à une pharmacie de Chauvigny afin de faire soigner ses plaies. Son attitude et ses propos sont à l’origine de l’appel aux services de secours.

Autopsie et ouverture d'information judiciaire ce vendredi

Une enquête pour homicide volontaire est rapidement ouverte. Les investigations permettent de déterminer qu'une troisième personne était présente au domicile de la victime la veille de son décès. Vite identifié, il s’agit d’un homme de 46 ans également placé en garde à vue. L’autopsie de la victime sera réalisée demain matin.

Les auditions, elles, se poursuivent pour déterminer les circonstances du drame et les motivations du ou des agresseurs. Une ouverture d’information interviendra dans la foulée. Le parquet devrait à nouveau s'exprimer sur cette affaire ce vendredi en fin de journée.