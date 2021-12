Meurtre à Corbie : un jeune homme de 19 ans mis en examen

Le parquet d'Amiens annonce la mise en examen d'un homme de 19 ans pour "homicide aggravé et vol" après la découverte d'un corps dimanche dernier à Corbie dans la Somme. Le suspect a été placé en détention provisoire.

L'enquête s'accélère après la découverte d'un corps ligoté et bâillonné à Corbie à l'est d'Amiens. Ce vendredi soir, le parquet annonce la mise en examen d'un homme de 19 ans pour "homicide aggravé et vol dans un local d'habitation". Il s'agirait d'une connaissance de la victime. Il a été placé en détention provisoire.

à lire aussi Des coups de couteau à l'origine de la mort d'un homme de 36 ans dimanche à Corbie

Deux hommes interpellés mercredi

Dimanche dernier, le corps d'un homme de 36 ans avait été retrouvé à son domicile. Une enquête avait été ouverte. L'autopsie avait révélé le lendemain de nombreuses traces de coups de couteau.

Les investigations ont permis d'interpeller mercredi dernier, deux personnes : le jeune homme de 19 ans, mis en examen ce vendredi, et un autre homme de 35 ans suspecté de recel de vol. Une perquisition avait été effectuée dans la foulée. Elle avait permis de retrouver des objets appartenant à la victime.

Les motivations du suspect toujours floues

Lors de sa garde à vue, le jeune homme de 19 ans a reconnu être l'auteur des coups de couteau. Mais il a nié l'intention d'homicide selon le parquet d'Amiens. Le second suspect a lui été relâché, sans aucune charge retenue contre lui.

Les investigations doivent encore se poursuivre pour déterminer les motivations du mise en cause.