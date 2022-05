Meurtre à coups de chaise à Ernée : un accusé un peu trop sûr de lui, agaçant et arrogant

Celui qui fait l'animation dans la salle d'audience, c'est l'accusé lui-même dans son box. Il sourit, fait des petits clins d'oeil à ses proches assis sur les bancs de la salle. Maillot de sport moulant couleur kaki, il bouge beaucoup, se retourne, s'agace quand le président détaille les faits le soir du meurtre et quand il lui pose des questions, "vous avez des frères et soeurs ?", le jeune homme s'amuse, "trop malheureusement" répond-t-il l'air narquois. "Combien ?" reprend sérieusement le président, "j'ai tendance à oublier" rétorque le jeune homme.

Une attitude qui contraste avec celle des proches de la victime, plus souvent la tête baissée, un comportement qui agace même son avocat surtout quand le meurtrier présumé insulte haut et fort les femmes. Il n'a pas apprécié une question sur son ex-petite amie, l'avocat l'attrape par le bras et lui demande de se calmer. L'accusé continuera, plus tard au cours de l'audience, à gesticuler, à parler, forçant les magistrats à demander à l'escorte policière de le faire sortir de la salle.