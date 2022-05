Meurtre à coups de chaise à Ernée : "Un psychopathe" affirme un expert aux Assises de la Mayenne

"Un psychopathe", voilà comment le psychiatre décrit l'accusé dans une longue présentation. L'homme est jugé jusqu'à ce vendredi soir devant la cour d'assises de la Mayenne pour meurtre. Lors de l'audience jeudi, le médecin est revenu sur son enfance, les placements successifs et déjà, des problèmes de comportements : il est colérique, agressif. Depuis le début de son incarcération, il a fait deux séjours en quartier disciplinaire. Le jeune homme tente de se canaliser avec le sport, il passe des heures à la salle pour limiter son impulsivité.

"Aveugle à ce qu'éprouvent les autres"

Le psychiatre insiste sur le fait qu'il n'a pas de maladie mentale, qu'il était capable de prendre conscience de ce qu'il faisait le soir du meurtre et concernant ses relations, "il est aveugle à ce qu'éprouvent les autres". Il est totalement intolérant à la frustration, des propos qui font bondir l'accusé : "Je ne lui ai pas parlé" hurle-t-il, ajoutant plusieurs insultes et menaces. "C'est largement plus illustratif que mon propos", commente alors l'expert.

"Je suis un boucher"

Le jour du meurtre, en mai 2019, il était sorti de prison depuis cinq mois, "j'ai tout gâché, je suis un boucher" murmure-t-il. Il regrette et explique vouloir rester en prison, "prendre perpète" comme il dit. Il se tourne alors vers les jurés et leur demande aucune clémence. Ce vendredi, après les témoignages d'autres témoins, depuis son box, il écoutera le réquisitoire de l'avocat général et les plaidoiries des avocats. Puis le jury se retirera pour délibérer.