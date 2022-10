Meurtre à Cumières : le fils aurait reconnu avoir tiré sur son père

C'est un rebondissement incroyable dans l'affaire du meurtre de Cumières. Le fils de la victime aurait reconnu être l'auteur des coups de feu, selon nos confrères de France 3 Champagne-Ardenne. C'est lui qui aurait abattu Jean-Luc Vadin dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 septembre, dans la maison de champagne familiale Vadin-Plateau.

ⓘ Publicité

Aveux en garde à vue

Soupçonné par les enquêteurs et interpellé chez lui, à Arcis-le-Ponsart près de Fismes, l'homme de 33 ans aurait avoué les faits en garde à vue. Les enquêteurs ont retrouvé l’arme du crime à son domicile, toujours selon France 3. Il est présenté à un juge d'instruction ce jeudi 6 octobre, dans l'après-midi.

Le fils de Jean-Luc Vadin avait posté un message d'hommage sur Facebook il y a quelques jours : "D’un fils à son père, tu m’as tant appris du haut de mes 33 ans. Tant de bons souvenirs, de rigolades, de moments de partages. Tu vas laisser un grand vide dans ma vie et dans celle de tes copains. Tu es parti trop tôt, tu avais encore beaucoup de chose à m’apprendre ! Plus qu’un mentor, un père aimant, et attentionné. Toujours la patate, souriant, optimiste tu étais un homme exceptionnel. Tu me manques déjà…Un GRAND homme s’en est allé. Repose en paix papa, je ne t’oublierai jamais. Merci. J’essayerai de te rendre fier par mon parcours que je continue seul maintenant."

Les investigations se dirigeaient dans un premier temps sur un cambriolage qui aurait mal tourné, suscitant une vive émotion dans le village .