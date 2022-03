Meurtre à Fabrègues : les riverains toujours sidérés et sous le choc

Fabrègues est toujours sous le choc, trois jours après le meurtre d'un père de famille par sa fille de 13 ans dimanche 13 mars. Avec sa petite amie du même âge, la collégienne a également gravement poignardé sa mère et l'une de ses petites sœurs. "C'est horrible" résume une voisine, encore sidérée.

Le drame s'est noué dans une grande maison d'un quartier calme et résidentiel de Fabrègues. Elle donne sur une piscine et un grand jardin. La famille la partage avec les grands-parents paternels.

Tous les riverains parlent d'une famille discrète, sans histoire avec laquelle ils avaient des relations cordiales. "On se faisait coucou par les fenêtres pendant le confinement, mais pas plus" se souvient une riveraine, très touchée par le drame.

Tous tombent des nues quand ils apprennent que la jeune ado a prémédité son acte, inspirée par des histoires d'horreurs et sordides lues sur Internet. "Ça me retourne le ventre. Comment peut-on faire ça à sa famille ?" grimace une habitante. "La vie ne sera plus pareille ici, estime cet autre voisin. Maintenant, c'est la maison du diable", conclut-il.

Un cas exceptionnel selon une pédopsychiatre

"La difficulté, c'est que les enfants à force d'être imbibés de jeux-vidéos, de vidéos peuvent perdre pied sur la réalité. Quand on est imprégné de ça dès la primaire, il y a une espèce d'émoussement affectif, de manque d'empathie," estime la pédopsychiatre Lise Barthélémy.

Un acte de -"cette ampleurlà, c'est absolument exceptionnel et on est dans l'ordre du pathologique". "Qu'il y ait des débordements, avec des troubles du comportement, des crises de colère, des changements drastiques d'humeur de l'enfant, ça malheureusement, ce n'est pas surprenant, poursuit Lise Barthélémy. Si on ne protège pas les enfants des écrans, qu'on ne leur donne pas le mode d'emploi, on ira de plus en plus vers des débordements qui peuvent vraiment poser problème aux enfants et leurs parents."

Des expertises psychiatriques ont été demandées pour comprendre le geste des deux collégiennes.