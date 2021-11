Meurtre à Garat en Charente : le père incarcéré en milieu médical

L'auteur des coups de feu qui a coûté la vie à une femme de 51 ans, le père de la victime, a été mis en examen pour "assassinat et tentative d'assassinat". Il a été incarcéré en milieu médical, car des troubles liés à son diabète et des idées suicidaires nécessitent sa surveillance permanente.

A Garat en Charente, l'auteur des coups de feu mortels sur sa fille et qui ont blessé son compagnon a été placé ce vendredi après-midi en détention provisoire. Il a été mis en examen pour "assassinat et tentative d'assassinat". Il a été incarcéré avec maintien sous escorte en centre hospitalier, dans l'attente d'un transfert dans un établissement pénitentiaire adapté, en raison de ses troubles somatiques liés au diabète et ses idées suicidaires.

Suicide raté dans un étang en Dordogne

Mercredi après-midi, alors qu'il était convoqué à la gendarmerie d'Angoulême après une plainte de sa fille pour harcèlement moral, il a d'abord tiré dans le bras du compagnon actuel de sa fille, avant de la tuer avec un fusil de chasse. Il avait été interpellé en Dordogne, à Vendoire, près d'un plan d'eau où il voulait se suicider mais l'étang n'était pas assez profond et la voiture de l'auteur des coups de feu n'a pas pu s'enfoncer comme il le voulait. Ses explications sur son passage à l'acte restent mystérieuses.