Meurtre à Gradignan : un habitant de la ville en garde à vue

Mercredi 13 juillet, le cadavre d'une femme de 60 ans a été découvert à son domicile de Gradignan. Son corps présentait de nombreuses blessures par arme blanche. La victime était décédée depuis plusieurs heures. L'autopsie réalisée a démontré que la mort remontait entre 72 et 96 heures avant la découverte du corps. Le légiste a constaté la présence de trois à quatre plaies profondes par arme blanche au niveau du dos et du cou ainsi que de nombreuses plaies de défense sur les bras et les mains.

L'homme a reconnu sa présence sur la scène de crime

Très rapidement, les enquêteurs se sont intéressés à un homme de 22 ans qui résidait à proximité du lieu du drame. Un homme condamné en 2019 pour usage de stupéfiants et en 2021 pour avoir volé deux voitures et une carte bleue au domicile d'un particulier qu'il avait ensuite utilisée. Il a été interpellé et placé en garde à vue dès jeudi matin. Il a nié les faits mais, au cours de cette garde à vue, il a fini par reconnaître sa présence sur la scène de crime. Les témoignages des voisins de la victime et des proches du jeune homme ont, selon le parquet, fourni aux enquêteurs des "indices graves et concordants". Le suspect devrait être mis en examen pour meurtre. Le parquet doit également requérir sa mise en détention.