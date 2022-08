Meurtre à L'Isle-d'Abeau : le suspect explique avoir tué un homme qui l'humiliait régulièrement

L'homme interpellé après la découverte d'un homme décédé dans le quartier des Trois Vallons à L'Isle-d'Abeau en Nord-Isère a reconnu les faits en garde à vue. Le suspect de 22 ans a expliqué aux enquêteurs qu'il a tué cet homme car il l'humiliait régulièrement. C'est lui qui a indiqué le lieu où se trouvait le corps aux gendarmes dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 août.

Il demande d'appeler les gendarmes parce qu'il a tué quelqu'un

Le suspect se trouvait sur la commune de Four vers 3H45 lorsqu'il a demandé à un témoin d'appeler la gendarmerie parce qu'il avait commis un meurtre, explique le parquet de Vienne. Dix minutes plus tard, il est interpellé et placé en garde à vue pour homicide volontaire.

Le meurtrier présumé, âgé de 22 ans, guide alors les gendarmes vers le quartier des Trois Vallons où se trouve le corps. La victime présente trois plaies qui semblent avoir été provoquées par des balles. Une autopsie est prévue ce vendredi afin de le confirmer. Un fusil à canon scié de calibre 12mm a été retrouvé, encore une fois en suivant les indications du mis en cause.

Les deux hommes se connaissaient

En garde à vue, il a donc reconnu les faits et expliqué s'être rendu armé au rendez-vous fixé par la victime. Il détaille lui avoir tiré deux fois dessus sur un parking de Villefontaine aux alentours de 2 heures du matin puis avoir conduit la victime jusqu'à L'Isle-d'Abeau avant de lui tirer dessus une troisième fois.

Selon le parquet de Vienne, le suspect explique son geste par "les humiliations régulières que lui faisait subir la victime, notamment lors d'une altercation intervenue la veille" mardi 23 août vers 19H. La victime avait "violemment giflé" le mis en cause devant d'autres personnes.

Les deux hommes sont originaires de Villefontaine. Le meurtrier présumé doit être présenté ce vendredi à un juge d'instruction du pôle criminel de Grenoble. Il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis en 2021 pour "détention et transport de stupéfiants."