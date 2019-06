Meurtre à la Madeleine : le principal suspect et ses trois complices présumés mis en examen et écroués

Après l'enlèvement et le meurtre d'une quadragénaire à la Madeleine, son ex-conjoint et ses trois complices sont tous mis en examen pour enlèvement, séquestration en vue de commettre un meurtre, meurtre en bande organisée et association de malfaiteur. Ils sont placés en détention provisoire.