Meurtre à Mayenne : 16 et 21 ans de prison ferme requis à l'encontre des deux accusés

La cour d'assises de la Mayenne juge depuis ce lundi 5 juillet un homme de 37 ans et une femme de 44 ans. Ils sont accusés d'avoir tué un homme à coups de couteau le 19 mai 2018 à Mayenne. L'avocate générale a rendu ses réquisitions ce mercredi 7 juillet en début d'après-midi : elle requiert 16 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'homme accusé et 21 ans de prison dont deux tiers assortis d'une période de sûreté à l'encontre de la co-accusée.

La plus longue peine pour elle

L'avocate générale requiert une peine plus longue à l'encontre de la femme de 44 ans, qui était en couple avec la victime au moment des faits. Selon elle, l'intention de tuer est là ce samedi 19 mai 2018 : "Il n'y a aucune discussion". Dans son réquisitoire, l'avocate générale affirme que la femme accusée était la seule qui avait "vraiment intérêt à se débarrasser" de la victime. En effet, quelques temps avant le meurtre, elle avait fait part de son intention de se séparer de son compagnon qu'elle trouvait étouffant. Au moment du meurtre, c'est elle qui assène les coups de couteau mortels à la victime. Elle lui transperce notamment le poumon droit à plusieurs reprises : la victime étouffe, suffoque et décède d'une détresse respiratoire, selon le médecin légiste.

L'avocate générale rappelle que l'accusée a déjà été condamnée à cinq reprises pour des faits de violences avec arme blanche sur d'anciens conjoints. Elle a d'ailleurs déjà été condamnée pour avoir coupé l'oreille droite de l'un de ses anciens compagnons. L'avocate générale a donc requis la plus lourde peine à son encontre : 21 ans de prison dont deux tiers assortis d'une période de sûreté, ainsi qu'un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans sous peine d'une autre peine de prison de 7 ans. Elle a requis également une injonction de soins, l'interdiction d'être dans la ville de Mayenne, d'aller dans les lieux de débits de boissons ou encore de détenir ou de porter une arme.

Une peine plus courte pour lui, qui "obéit"

L'avocate générale est un peu plus clémente dans son réquisitoire avec l'homme accusé. Selon elle, il est "dépendant de la personne dont il espère quelque chose". L'homme de 37 ans est amoureux de la co-accusée qui en a profité. Un des témoins, appelés à la barre au cour du procès affirme, que l'accusé lui a confié en prison que la femme accusée lui a demandé de "finir" la victime. Elle aurait dit à l'autre accusé au moment du meurtre : "Si tu me veux, tu tues mon mec". Il sort alors son couteau et frappe la victime au niveau de la gorge. La plaie est impressionnante et profonde, mais ce n'est pas cette blessure qui est à l'origine du décès, selon un des médecins légistes.

L'accusé a tenté d'appeler les secours ce samedi 19 mai 2018 après les premiers coups portés à la victime. Un premier appel est enregistré à 17h14 : on y entend une voix d'homme "Cousine arrête calme toi !" puis une voix de femme qui lui demande de raccrocher. L'homme accusé est obéissant et croit dur comme fer à une relation avec la femme accusée. La veille du meurtre, ils se sont d'ailleurs embrassés, comme l'attestent les images de vidéosurveillance d'une banque.

L'avocate générale requiert donc 16 ans de réclusion criminelle à son encontre, sans mesure de sûreté ainsi qu'un suivi-socio judiciaire pendant 10 ans et les mêmes mesures d'interdiction requises à l'encontre de la co-accusée.

A la fin de son réquisitoire, l'avocate générale souligne qu'elle ne requérait pas la réclusion criminelle à perpétuité : une peine qui n'est, selon elle, pas adaptée, car "on peut encore faire quelque chose" des deux accusés.

Le verdict de la cour d'assises de la Mayenne est attendu ce mercredi 7 juillet en fin d'après-midi.