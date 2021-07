Meurtre à Mayenne : "Ça m'a impressionné", raconte un médecin légiste face à la violence de la scène de crime

Un homme de 37 ans et une femme de 44 ans sont jugés depuis ce lundi 5 juillet devant la cour d'assises de la Mayenne. Ils sont accusés d'avoir tué un homme à coups de couteau le 19 mai 2018 à Mayenne. Après une première journée consacrée à la présentation de la personnalité des deux accusés et l'examen des faits, c'est au tour des médecins légistes d'être appelés à la barre ce mardi matin. Comme les gendarmes qui ont témoigné lors de la première journée du procès, ils décrivent une scène de crime d'une extrême violence.

"Une immense flaque de sang"

Quand il arrive sur place le soir de ce samedi 19 mai 2018, le médecin légiste affirme avoir "été impressionné". Il y a des traces de sang un peu partout dans ce logement petit et très sombre : sur les murs, les escaliers, sur la porte de la salle de bain ou encore sur la nappe de la cuisine. Le corps de la victime gît dans une "immense flaque de sang", décrit l'un des médecins légistes face à la cour d'assises de la Mayenne ce mardi 6 juillet.

Le corps de la victime est recouvert d’une multitude de plaies et l’une d’entre elle témoigne de la violence du meurtre. La gorge a été tranchée et laisse apparaître l’intérieur de la bouche. Une blessure "spectaculaire" selon la présidente mais elle n’est pas à l’origine du décès. Ce sont les coups portés au thorax et à l’abdomen qui ont été fatals pour la victime : le poumon droit a été transpercé à cinq reprises, le foie à huit reprises. La femme accusée a toujours affirmé qu’elle avait frappé 22 fois la victime avec des coups de couteau. Pour les médecins, il y a beaucoup plus de coup portés avec une arme blanche : 35 au total.

Les photos de la scène de crime ont été montrées à l'ensemble de la cour ce mardi matin. Elles n'ont pas été projetées sur un écran par "respect pour la victime", mais elles ont été imprimées sur des feuilles format A4. L'accusée a souhaité les voir, comme cela lui était possible de le faire : elle les a regardées une à une, stoïque, sans laisser transparaître aucune émotion.

Une mort liée à une "détresse ventilatoire"

L'homme de 47 ans tué le 19 mai 2018 était conscient au moment où les deux accusés le frappe avec une béquille puis avec deux couteaux. Selon les médecins légistes, la mort de la victime n'a pas été "subite" : il est décédé d'une "détresse ventilatoire".

L'un des médecins légistes est formel : si les accusés avaient appelé les secours plus tôt, la victime aurait pu être sauvée. Ils ont appelé les pompiers vers 19h51 le soir du meurtre soit plus de deux heures après avoir frappé la victime.