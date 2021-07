Meurtre à Mayenne : de nombreuses zones d'ombre après deux jours de procès

Les témoins et les experts se sont succédés à la barre ce mardi pour ce deuxième jour de procès pour meurtre devant la cour d'assises de la Mayenne. Deux accusés sont jugés pour avoir tué un homme le 19 mai 2018 à Mayenne. Il reste encore de nombreuses zones d'ombre autour du mobile notamment.

Que s'est-il passé exactement ce samedi après-midi 19 mai 2018 à Mayenne ? Le procès qui s'est ouvert ce lundi 5 juillet devant la cour d'assises de la Mayenne devait permettre de répondre à cette question mais après deux jours d'audience, les parties civiles ne connaissent toujours pas la vérité. Les deux accusés, jugés pour avoir tué un homme de 47 ans, apportent des réponses vagues et ne savent pas pas expliquer ce qui les a amenés à passer à l'acte.

Pas de mobile

Les deux accusés sont incapables d'expliquer pourquoi ils ont tué un homme de 47 ans avec une telle violence. Ni la femme de 44 ans, ni l'homme de 37 ans qui sont jugés depuis ce lundi ne savent expliquer ce qui s'est réellement passé ce 19 mai 2018.

Un des témoins affirme que c’est une histoire d’argent qui est à l’origine de ce meurtre. La victime qui était en couple avec la femme accusée aurait refusé de lui donner de l’argent pour acheter de l’alcool. Elle, de son côté, affirme que c’est une insulte qui l’a mise dans un état de rage. Le soir du meurtre, elle était ivre, comme tous les jours car elle est alcoolique. "C’est comme si y’avait un démon en moi, ce n’était plus moi", a-t-elle raconté à la barre ce mardi devant la cour d'assises de la Mayenne.

L'accusée est décrite comme une femme manipulatrice. Selon un témoin, elle aurait demandé à l'autre accusé : "Si tu me veux, tu tues mon mec". Ces propos sont confirmés par l'accusé mais réfutés par la femme accusée. Et si elle l'avait manipulé en lui promettant une relation amoureuse s'il éliminait son rival ? L'autre accusé affirme qu'elle lui aurait promis d'emménager avec lui.

L'ombre de la préméditation

La femme accusée l’a répété à plusieurs reprises : elle ne voulait pas tuer son fiancé. Alors pourquoi avoir attendu plus de deux heures avant de prévenir les secours ce samedi 19 mai 2018 ? La femme de 44 ans a des trous de mémoire, elle ne sait plus. Elle fumait régulièrement du cannabis, ce qui a pu lui altérer la mémoire. L’autre accusé avance qu’il n’avait plus de batterie sur son téléphone pour appeler les pompiers. Un des médecins légistes, entendu ce mardi à la barre, est formel. La victime aurait pu être sauvée si les secours étaient arrivés dans l'heure qui a suivi la violente altercation.

Enfin dernière question : le meurtre était-il prémédité ? Un bout de papier a été retrouvé sur la scène du crime. Un message était écrit à la main : "19/5/2018 tentative de meurtre de" suivi du nom écorché de la victime et de son prénom. La femme accusée, poussée dans ses retranchements par les questions de la cour, a fini par reconnaître que l’écriture ressemblait à la sienne.

Les réquisitions de l'avocate générale et le verdict de la cour sont attendus ce mercredi pour la dernière journée de ce procès.