Meurtre à Mayenne : un déchaînement de violence autour d'un trio amoureux

Un homme de 37 ans et une femme de 44 ans sont jugés devant les Assises de la Mayenne depuis ce lundi. Ils sont accusés d'avoir tué à coups de couteau un homme à Mayenne le 19 mai 2018. A l'origine du drame : une dispute qui aurait mal tourné sur fond d'après-midi alcoolisée.

La Cour d'Assises de la Mayenne juge depuis ce lundi 5 juillet un homme de 37 ans et une femme de 44 ans. Ils sont accusés d'avoir tué à coups de couteau un homme le 19 mai 2018 à Mayenne. Que s'est-il exactement cet après-midi là dans le logement de la femme accusée ? Quel mobile pour elle et l'autre accusé ? Autant de questions auxquelles la cour va tenter de répondre jusqu'à l'annonce du verdict ce mercredi 7 juillet. Les deux accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Lors de cette première journée d'audience, la cour s'est attachée à la présentation de la personnalité des deux accusés, marquée par la violence et l'alcool, puis s'est consacrée à l'examen des faits.

Un trio sous curatelle

Le trio est sous curatelle : comme pour tous les majeurs protégés, leur argent est distribué à la banque tous les lundis. Ils font connaissance en se rendant à la banque. La victime est en couple depuis deux ans avec la femme accusée. Ils ont des projets de mariage, des alliances auraient même été échangées. Mais les témoins décrivent une relation chaotique. L'accusée est agressive, elle a été condamnée à cinq reprises pour violences avec armes blanches sur d'anciens conjoints : son casier judiciaire comporte au total 14 mentions, dont des condamnations pour conduite en état d'ivresse.

Depuis quelques temps, un autre homme est entré dans sa vie. La veille du meurtre, le 18 mai 2018, elle est filmée sur les images de vidéosurveillance d'une banque en train d'embrasser l'autre accusé. Une idylle amoureuse semble naître entre eux. La victime était-elle devenue encombrante dans cette nouvelle relation ? La femme nie toute liaison avec l'accusé. L'accusé a-t-il agi par amour pour elle ? Il affirme que c'est elle qui lui a demandé de "finir" la victime selon ses termes. Il lui aurait obéi en lui tranchant la gorge avec un couteau.

Faut me l'enlever de la cuisine, il va tout me saloper.

La femme accusée, à l'arrivée des secours le 19 mai 2018

Une scène de crime "extrêmement violente"

A l'arrivée des secours, vers 19h50 ce samedi 19 mai 2018, le corps de la victime gît dans une mare de sang. La femme accusée qui vit dans ce logement semble agacée. Elle leur lance : "Faut me l'enlever de la cuisine, il va tout me saloper". Elle est ivre, elle sent fort l'alcool comme l'autre accusé.

Elle reconnaît très vite avoir frappé au visage son "fiancé", comme elle l'appelle, avec la partie métallique d'une béquille. Il tombe alors au sol puis elle s'empare d'un couteau de cuisine, un couteau à steak : 22 coups à l'abdomen très violents puisque le couteau se casse en deux. Elle appelle l'autre accusé à la rescousse : il lui met à son tour deux coups de couteau à la gorge et lui enfonce le doigt dans l’œil.

"Ce sont vos coups de couteaux qui l'ont tué ?" demande la présidente à la femme accusée. "Oui mais ...", répond-elle, presque en riant. Elle marque une pause : "Y'a pas que les miens". C'est la première fois, depuis sa garde à vue, qu'elle reconnaît avoir pu jouer un rôle dans la mort de la victime. Jusque là, elle affirmait que c'était l'autre accusé qui avait "fini" la victime en lui tranchant la gorge.

Ce mardi 6 juillet, le médecin légiste est appelé à la barre et devra décrire ce déchaînement d'une "extrême violence", selon l'un des enquêteurs.