Un homme et une femme ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour meurtre aggravé et vol, dans une affaire qui date d'une dizaine d'années. Une dame de 71 ans avait été retrouvée dans sa maison de Metz-Queuleu, tuée à l'arme blanche.

Meurtre à Metz-Queuleu en 2012 : les deux suspects mis en examen et écroués pour meurtre aggravé et vol

L'enquête sur le meurtre d'une dame de 71 ans, il y a quasiment dix ans dans le quartier de Metz-Queuleu, vient de connaître un grand bond en avant. En début de semaine, deux personnes ont été interpellées en Lorraine et dans la région toulousaine. A l'issue de leur garde à vue, cet homme et cette femme ont été mis en examen ce jeudi soir et placés en détention, pour meurtre aggravé et vol.

De l'ADN retrouvé sur la scène du crime

Les enquêteurs disposent désormais d'éléments tangibles : c'est l'ADN qui a permis de diriger l'enquête vers ces deux suspects. Des indices retrouvés notamment sur les vêtements de la victime. Le procureur de la République de Metz n'a pas voulu préciser de quel ADN il s'agissait : celui des deux mis en cause, ou bien un seul ?

On en sait en tout cas un peu plus sur les suspects, qui habitaient à Metz au moment des faits. Lui, une vingtaine d'années à l'époque, vivait toujours dans la région. Il a été interpellé mardi dans un département lorrain, autre que la Moselle. Il reconnait sa présence dans la maison de la septuagénaire, mais conteste être à l'origine de sa mort.

Elle, mineure au moment des faits, a été arrêtée en région toulousaine, et nie toute participation.

Vol sans effraction ?

L'enquête, désormais menée par un juge d'instruction, va devoir encore répondre à de nombreuses questions : quels étaient les liens entre les suspects et la victime ? Et surtout quel était le mobile du crime ? On sait aujourd'hui qu'il y a eu des biens volés. Des éléments qui n'étaient pas apparus au début de l'enquête, il y a dix ans : il ne semblait rien manquer dans la maison, et il n'y avait pas eu trace d'effraction.