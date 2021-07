Quatre jours après le meurtre d'un jeune homme de 29 ans à Orléans, la procureure indique, ce mardi 27 juillet, que le suspect a été interpellé, mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention. Il s'agit d'un habitant de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Meurtre à Orléans : le suspect mis en examen et placé en détention

Le suspect a été présenté au juge d'instruction, lundi 26 juillet, et mis en examen pour homicide volontaire.

On en sait un peu plus sur le meurtre, ce vendredi 23 juillet au soir, dans un squat de sans-abris, derrière le théâtre d'Orléans. Un jeune homme de 29 ans, habitant du centre-ville, avait été tué de plusieurs coups de couteau au dos et au cou. Le meurtrier présumé, qui avait pris la fuite, a été interpellé dès samedi après-midi, nous apprend ce mardi la procureure d'Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren, dans un communiqué.

Le suspect a été mis en examen pour homicide volontaire et "placé en détention provisoire sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions prises par le parquet d'Orléans", indique la procureure. Contrairement à ce qui avait été annoncé par les pompiers dans un premier temps, ce n'est donc pas un SDF. C'est un habitant de Saint-Jean-de-la-Ruelle, âgé de 40 ans.

La procureure d'Orléans précise également que l'agresseur et la victime sont tous les deux issus de milieux défavorisés.