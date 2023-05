Meurtre à Ousse des Bois : un suspect mis en examen et incarcéré après s'être livré au commissariat

Quasiment un mois après que le corps d'un homme de 71 ans a été retrouvé à Pau dans le quartier Ousse des Bois , le parquet de Pau annonce ce lundi qu'un homme a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Les secours ont découvert le cadavre d'un septuagénaire, rue d'Eauze le lundi 1er mai 2023. Le corps a été frappé de 59 coups de couteau. Les faits se seraient déroulés au quatrième étage d'une tour qui en compte dix. La victime présentait des plaies, notamment au niveau du thorax et des jambes.

Le suspect est un ouvrier agricole originaire du Lot-et-Garonne

Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, explique dans un communiqué que le meurtre "avait pu survenir entre le samedi 29 avril 2023 en tout début d’après-midi et le lundi 1er mai 2023" grâce aux investigations menées sur la téléphonie et sur les images de la vidéosurveillance. Concrètement, les enquêteurs ont pu identifier un homme qui est entré chez la victime le samedi 29 avril en début d'après-midi. Environ une heure après, le suspect sortait de l'immeuble et a jeté un objet non identifié dans un plan d'eau situé à proximité.

"L’individu filmé par la vidéosurveillance était rapidement identifié comme étant B., ouvrier agricole né en 1993, et résidant dans le département du Lot-et-Garonne", lit-on dans le communiqué de presse du parquet. Le suspect s'est présenté "spontanément" au commissariat de police de Pau le dimanche 28 mai 2023, peu après 13 heures. Il n'a fait aucune déclaration sur les faits pour l'instant. Il doit prochainement être entendu. Il a été placé en détention provisoire.

Une arme retrouvée

La suite des investigations devra permettre d'établir s'il s'agit ou non de l'arme du crime. Le parquet de Pau précise tout de même qu'un couteau dont la lame mesure 13 cm a été retrouvé dans le plan d'eau observé. L'autopsie avait révélé "59 plaies par un objet tranchant ou piquant, dont 28 en profondeur".