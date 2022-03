Meurtre à Podensac : "une victime rattrapée par ses démons"

Quatrième et dernière semaine de procès aux Assises de la Gironde, pour un meurtre commis en novembre 2016 à Podensac. Les parties civiles avaient la parole ce lundi, et ont fait le portrait d'un jeune homme qui essayait de sortir de la drogue.

Aux assises de la Gironde ce lundi, la parole était aux parties civiles dans l’affaire du meurtre de Podensac. Un homme de 28 ans avait été retrouvé mort au bord de la Garonne en novembre 2016. Une mort mêlée à des histoires de trafic de drogue. Quatre personnes sont accusées du meurtre, sept autres comparaissent pour les affaires de trafic de stupéfiants.

Les parties civiles ont décrit la victime comme un homme "toujours souriant" mais qui avait des problèmes de drogue. Elles pointent du doigt l'ex-compagne du jeune elle, qui le ramenait toujours à ses vieux démons. Avant sa mort, il était dans une période positive, avec une nouvelle compagne, et des projets, comme celui de déménager à Marseille. Mais quelques semaines avant le meurtre, son ex-compagne est revenue dans sa vie.

"Je ne voulais pas le voir tant qu'il était avec elle"

Il l'avait surpris en train de dormir dans sa voiture, et lui avait proposé de la dépanner. S'il l'héberge, c'est "parce qu'il a bon cœur" raconte sa sœur. Alors, le soir du meurtre, elle est présente et sait qu'il y a de la drogue dans la maison. Quand les trois assaillants arrivent, elle se rallie à eux. Et c'est elle qui lui met deux balles dans la tête à la fin du compte. Elle dit l'avoir fait sous la contrainte.

Cette ex-compagne, la famille de la victime la décrit comme un poison. « Je ne voulais pas le voir tant qu’il était avec elle » dit son frère à la barre. Puis une des sœurs raconte « à chaque fois qu’elle était là, il y avait un problème, il avait plus qu’une dépendance à cette fille ».