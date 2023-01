Meurtre à Saint-Brieuc : ce que l'on sait du meurtre de cette mère et de sa fille de 3 ans

Le procureur de la République de Saint-Brieuc a tenu un point presse ce mardi 24 janvier dans l'après-midi afin de donner plus d'éléments concernant le double homicide dans cet appartement situé à l'ouest de Saint-Brieuc.

C'est avec un fusil de chasse que le conjoint du couple a tué sa femme et sa fille de 3 ans et demi, d'un sang froid inouï.

Vers 16h, les premiers coups de feu sont entendus par les voisins de l'immeuble. La police arrive rapidement sur les lieux et découvre une scène macabre avec trois corps gisant sur le sol de cet appartement. D'abord celle d'un homme, puis d'une fillette de 3 ans et demi, avec la boîte crânienne "explosée" selon le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz. Dans la cuisine, la femme de 22 ans est dans le même état.

Les médecins légistes affirment que le meurtrier a tiré à bout portant, surtout après avoir retrouvé du plomb en grande quantité dans les visages des victimes. Au total, 7 cartouches ont été vidés. Le tireur en avait prévu le double dans ses poches. La seule survivante de ce bain de sang, la mère de la victime et donc grand-mère de la fillette, a été touchée au visage et à la jambe. Elle est actuellement en réanimation à l'hôpital de Brest, son témoignage est inaudible.

Un mari "calme et gentil"

Inconnu des services de police, cet homme de 24 ans est arrivé en France en 2020, bénéficiant d'une carte de résident en règle. Il a rencontré la victime, né à Saint Brieuc, sur les réseaux sociaux en 2016 alors qu'elle était mineure. Puis se sont mariés en 2019 en Tunisie avant de vivre ensemble dans cet appartement depuis deux ans et demi.

En 2018, une première plainte de la victime avait été enregistré au commissariat de Saint-Brieuc, plainte retirée quelques mois plus tard. Une vie "calme et discrète" selon les voisins interrogés, "un homme gentil et poli", pour les collègues de travail du tireur, qui travaillait comme apprenti électricien au département des Côtes d'Armor.

Lors des auditions, les enquêteurs ont découvert que le couple comptait se séparer depuis plus d'un mois et que le déménagement était prévu puisque le père vivait déjà dans un autre logement. En revanche, impossible de connaitre les raisons de cette réunion familiale, ni même les raisons de ce double homicide.