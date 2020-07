Un quadragénaire a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire ce samedi, deux jours après la mort d'un homme de 56 ans tué d'un coup de couteau dans le dos à Saint-Dié-des-Vosges.

Meurtre à Saint-Dié-des-Vosges : l'auteur présumé mis en examen et écroué

Le parquet d'Epinal confirme ce samedi la mise en examen pour meurtre d'un homme de 47 ans. Il est soupçonné d'avoir asséné un coup de couteau de chasse dans le dos d'un quinquagénaire jeudi 2 juillet à Saint-Dié-des-Vosges. Lors de sa garde-à-vue, il a reconnu avoir poignardé la victime.

Une dispute sur fond d'alcool

Les faits se produisent au domicile de l'auteur présumé, route de Marzelay. Sa belle-fille, âgée de 29 ans, se rend chez lui pour fêter son anniversaire. Elle est accompagnée d'un homme de 56 ans. D'après Nicolas Heitz, le procureur de la République, les trois protagonistes sont fortement alcoolisés.

C'est dans ce contexte qu'une dispute éclate entre la jeune femme et son ami, qui se met à la frapper. Elle subit des violences physiques, "occasionnant plus de huit jours d'incapacité totale de travail", indique le parquet. Le beau-père tente alors de s'interposer, mais il est agressé à son tour. Dans la bagarre, il est blessé à l'oreille. Le quadragénaire se saisit alors d'un couteau de chasse ; la lame mesure plus de 20 centimètres. Elle se retrouve plantée dans le dos de la victime, sur le flanc droit.

Suite aux investigations menées par le SRPJ (Service régionale de police judiciaire) de Nancy, la garde-à-vue de la jeune femme a été levée vendredi. Suite à sa mise en examen, le beau-père a été placé en détention provisoire.