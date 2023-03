Meurtre à Sainte-Gemmes-le-Robert : 14 ans de prison contre une Brésilienne pour le meurtre de son mari

Une ancienne escort-girl, native du Brésil, a été condamnée ce mercredi à 14 ans de prison. Une lourde peine prononcée à l'encontre de cette femme de 42 ans qui a poignardé son mari le samedi 18 juillet 2020, à Sainte-Gemmes-le-Robert dans l'est mayennais. Un meurtre au terme d'une soirée de dispute et de violence, sur fond d'alcool.

Elle avait près d'1,67 grammes d'alcool par litre de sang. Et lui plus de trois grammes au moment de son décès. La dispute a éclaté après que le mari ait proposé de l'emmener au restaurant pour son anniversaire. En réalité la violence mutuelle que s'infligeait ce couple était quotidienne et pas soudaine.

Pendant leur délibéré, les jurés ont dû répondre à cinq questions dont la suivante, et qui est centrale : y-a-t-il eu intention de donner la mort ? La cour d'assises a répondu non.

"Un acte défensif"

Quelques heures auparavant, l'avocat général avait requis une lourde peine : 25 ans de prison dont douze de sûreté. Pour le ministère public l'intention de donner la mort ne faisait aucun doute, de par la zone visée par l'épouse avec le couteau (le cœur) et la force avec laquelle elle a enfoncé l'ustensile dans son mari. Les avocats de la défense ont eux tenté de démontrer l'inverse durant leurs plaidoiries. "Avec ces réquisitions on est au-delà de ce qu'on peut entendre" déclare la défense. "Vous allez juger un acte défensif" lance un des conseils aux jurés.

Quelques larmes et des regrets

Plusieurs fois pendant son procès, la ressortissante brésilienne a exprimé ses regrets. Parfois en essuyant quelques larmes. "Je voulais juste lui faire peur et pas le tuer (...) Je suis puni chaque jour qui passe". Le couple vivait dans une situation de violence conjugale réciproque. Les coups pleuvaient régulièrement depuis plusieurs années. Aujourd'hui il n'en reste qu'un. "Elle a écrit toute seule le point final de leur histoire" lâchait ce mercredi l'avocat général.