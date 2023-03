Meurtre à Sainte-Gemmes-le-Robert : 25 ans de prison requis pour la mort de son mari

Ce mercredi, le ministère public a requis 25 ans d'emprisonnement (dont une peine de sûreté de 12 ans) à l'encontre d'une quadragénaire, jugée pour avoir poignardé son mari le 18 juillet 2020 dans l'est de la Mayenne. Ce jour-là, après une violente dispute conjugale, elle l'a poignardé au cœur avec un coup couteau.

"La mort elle est allée la chercher"

La ressortissante brésilienne risquait la réclusion criminelle à perpétuité. Pendant ses réquisitions, l'avocat général a expliqué à la cour que cette femme "mérite une peine lourde". Le soir du meurtre, le couple était alcoolisé. Ce même procureur s'est employé à rappeler les faits et la chronologie de la funeste soirée, avant de réclamer une peine de 25 années de prison, avec un suivi socio-judiciaire de dix ans. Pour le ministère public, l'épouse "voulait tuer son mari (...) On observe une plaie au péricarde, au cœur et une cassure de la côte (...) la mort elle est allée la chercher" déclare le procureur.

Juste avant, l'avocat de la famille du jeune homme (35 ans au moment de sa mort), a raconté la vie de la victime. "Un gamin plein de vie, le petit dernier de la famille qui aimait faire des blagues". Nicolas Dirickx s'est dit convaincu que l'homme aimait son épouse, malgré de très nombreuses violences réciproques les dernières années. L'avocat de la famille est également revenu sur la vie personnelle compliquée du garçon. Un garçon "qui ne supportait pas la solitude (...) et c'est cette crainte de la solitude qui l'a maintenu dans sa relation" estime Nicolas Dirickx, qui est revenu aussi sur les zones d'ombres de la victime (alcoolisme, violence conjugale).

Volonté ou non de donner la mort ?

Deux avocats ont plaidé au soutien de l'escort-girl brésilienne. Maître Hadrien Gillier a expliqué la volonté de donner la mort dans cette affaire n'était pas certaine, avant de faire un rappel aux jurés de certaines notions de droit. "Un assassinat c'est donner volontairement la mort avec préméditation. Un meurtre c'est donner la mort volontairement sans préméditation. Des violences volontaires peuvent entraîner la mort mais sans intention de la donner (...) La question à laquelle vous allez devoir répondre est donc la suivante : madame avait-elle l'intention de tuer son mari ?". D'après l'avocat de la défense, le geste ascendant de l'accusée avec le couteau lors du meurtre ne prouve pas forcément une intention de tuer.

Verdict attendu en fin de journée

L'accusée au parcours chaotique est restée stoïque à l'écoute des différentes plaidoiries ce mercredi. Cette ancienne escort-girl, native du Brésil, a connu de nombreux épisodes de violences durant sa vie. Aussi a-t-elle lâché quelques larmes au moment de l'audition de sa demi-sœur qui vit en France et avec qui elle a partagé une enfance douloureuse. A plusieurs reprises, l'ancienne prostituée a dit qu'elle regrettait son geste. Qu'elle aimait et qu'elle aime encore celui qu'elle a tué. Le verdict est attendu dans la soirée.