Meurtre à Sainte-Gemmes-le-Robert : la dispute dérape entre une escort-girl brésilienne et son mari

Une femme de nationalité brésilienne est jugée par la cour d'assises de la Mayenne à Laval depuis ce mardi. Elle est accusée du meurtre de son conjoint le 18 juillet 2020, un peu avant minuit. Ce soir-là, tout a dérapé pour ce couple qui se disputait et se battait régulièrement.

La peur du coronavirus

Mariés depuis 2015, l'homme, employé d'une fromagerie, et sa femme, une escort-girl en situation irrégulière au moment des faits, vivaient une relation toxique, émaillée d'épisodes de violences. Ce soir-là, ils ont bu depuis l'après-midi. De la bière et du vin à leur domicile, mais aussi dans un bar d'Evron après avoir fait des courses.

D'après le directeur de l'enquête, auditionné par la cour d'assises, l'homme aurait proposé à son épouse de l'emmener au restaurant, car elle avait 40 ans dans deux jours. Déjà très alcoolisée, elle refuse en expliquant qu'elle a peur du coronavirus. Le ton monte entre les deux.

Un couteau en céramique

Il lui tire les cheveux, elle le repousse. La violence monte d'un cran : le mari pousse son épouse contre un tableau vitré qui se brise. Des bris de verres sont retrouvés par terre par les gendarmes, et l'accusée souffre d'une plaie au crâne. Aucun des deux ne se calme, la femme se saisit alors d'un couteau sur la table de la cuisine et après avoir menacé son mari, elle lui plante l'arme en céramique dans le thorax près du cœur. Le couteau en question sera retrouvé quelques minutes après dans une casserole remplie d'eau avec du liquide vaisselle.

Des essuie-touts imbibés de sang

Les secours, contactés vers 23h30, arrivent dans la petite maison en pierre. L'escort-girl est en train de pratiquer un massage cardiaque à son mari. Le corps de l'homme gît sur un canapé d'angle. 13 bouteilles de bières et de vin sont retrouvées sur la table basse. Un cendrier remplit de mégots aussi et des essuie-touts imbibés de sang.

Au départ elle ment

Entendue une première fois, la quadragénaire indique aux gendarmes que son mari a été déposé blessé par un ami en voiture et qu'il s'est dirigé directement vers le canapé avant de s'y effondrer. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'elle reconnaît avoir porté le coup de couteau, "pour se défendre, et sans avoir eu l'intention de donner la mort", explique le directeur d'enquête.

L'alcoolisation était quotidienne dans ce couple. Avant et après le travail. Et les violences aussi entre les deux. Pendant plusieurs années, les gendarmes interviennent dans des procédures de violences impliquant l'un ou l'autre. La cour d'assises devrait s'arrêter sur les antécédents de ce couple dans les prochaines heures.

Le soir du drame, la femme a plus d'1,6 gramme d'alcool par litre de sang, et les premières analyses pratiquées sur le corps du défunt révèlent un taux d'alcoolémie de plus de trois grammes. Le procès va durer deux jours. Mercredi, la cour d'assises se penchera sur le passé de l'escort-girl brésilienne qui a vécu dans plusieurs pays avant de rencontrer la victime mayennaise.