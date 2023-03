Meurtre à Sainte-Gemmes-le-Robert : la vie violente de l'escort-girl brésilienne

C'est une trajectoire tristement hors-du-commun. La cour d'assises de la Mayenne s'est penchée sur l'histoire de l'escort-girl ce mercredi matin. Âgée de 42 ans cette femme est accusée du meurtre de son compagnon en juillet 2020, à l'est de la Mayenne dans la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert.

Sa mère a tenté de tuer son beau-père

Son enfance, elle la passe avec une mère bipolaire qui ne la désirait pas et un beau-père. Sa mère était âgée de 16 ans à sa naissance, et elle a tenté de tuer son conjoint à plusieurs reprises avec un couteau. C’est un premier choc.

La famille est pauvre et vit dans un village de 3.000 habitants à l’est du Brésil.

Un père absent

La jeune fille va à l’école primaire de temps à autre, mais elle passe la plupart de son temps dans les champs avec son beau-père, ouvrier agricole. Concernant son père biologique, il a fuit très tôt la maman bipolaire et n’a pas reconnu officiellement sa fille. C’est un deuxième choc dans la vie de l'accusée.

Prise au piège de la prostitution

Employée de maison au Brésil, à peine majeur, elle aurait été agressée sexuellement par des hommes pendant son travail, explique à l’audience une intervenante socio-judiciaire. Un troisième choc. Et puis à l’âge de 24 ans, elle se fait piéger dans un réseau de prostitution. Direction l’Espagne, la Suisse et la France.

Les premières violences conjugales

D’abord à Paris, elle tombe amoureuse d’un steward. Au départ c’est un client. L’homme la frappe. Nouveau choc pour la jeune femme. Elle rencontre son futur mari, sa future victime en Mayenne. Il l’a sollicite via un site internet.

Si l'accusée est "à fleur de peau à l’évocation de son parcours" comme le déclare un psychologue, l'épouse exprime très peu ses émotions à son procès. Quelques larmes lorsque sa sœur qui vit aussi en France s'exprime à la barre. Des regrets en revanche. Une femme de petite taille, au regard fermé. Cette Brésilienne sait qu'elle passera les prochaines années de sa vie en prison, et compte apprendre à écrire le français en détention.

Le verdict dans cette affaire est attendu en fin de journée ce mercredi.