Meurtre à Sainte-Gemmes-le-Robert : malgré plusieurs signalements pour violences, le pire est arrivé

Une ressortissante brésilienne est jugée depuis ce mardi pour le meurtre de son conjoint le soir du 18 juillet 2020, à Sainte-Gemmes-le-Robert dans l'est de la Mayenne. Une soirée pendant laquelle le couple avait bu en grande quantité . Une dispute a éclaté après que le mari ait proposé à son épouse de l'emmener au restaurant pour son anniversaire. Une proposition qu'elle a décliné car à l'époque l'épidémie de coronavirus se propageait encore. La victime, son mari donc, est un homme de 35 ans, employé d'une célèbre fromagerie mayennaise. L'accusée exerçait au moment des faits la profession d'escort-girl.

Alors qu'ils se sont rencontrés sur internet en 2015, avant de se marier en 2018 en petit comité, cette femme et son époux s'autodétruisaient dans une relation tumultueuse, chaotique. Le couple se bagarrait entre trois et quatre fois par semaine. "On était plus dans un rapport de force que dans un rapport amoureux" estime un gendarme-enquêteur lors de l'audience.

Coup de couteau, tesson de bouteille

L'historique des violences conjugales réciproques de ce couple fait froid dans le dos. En février 2016, le ton est monté si fort que madame a porté un coup de couteau au mollet à monsieur après avoir tenté de l'étrangler. Ce jour-là les secours interviendront ainsi que les gendarmes. A plusieurs reprises, la quadragénaire a frappé le visage de son homme avec une bouteille. Lui n'est pas non plus avare en coup et envoie sa compagne à l'hôpital fin 2015 après une rixe.

Des dysfonctionnements ?

Lors de la première journée de procès, des voisins du couple défilent à la barre pour évoquer leur souvenir de l'accusée et de la victime. Plusieurs emploient le mot "jalousie" pour parler d'elle. Un voisin raconte même qu'un jour "elle l'a coursé dans la rue en criant et a fini par lui taper dessus dans le coin de la rue". Le voisinage a alors appelé une nouvelle fois les gendarmes pour signaler l'agression. "Personne ne s'est déplacé, cela nous a étonné" conclut le témoin.

Les forces de l'ordre n'ont-elles pas appréhendées suffisamment les nombreux faits de violences mutuelles dans le couple ? Auraient-elles dû réagir plus vite ? "Je ne peux pas dire qu'il y a eu des dysfonctionnements du système judiciaire. Je ne peux pas aller sur ce terrain. Il y a des faits de violences c'est vrai. Il y a les interventions des pompiers et des gendarmes et puis vous avez deux protagonistes qui ne confirmaient pas des agressions potentielles de l'autre ou qui minimisaient l'implication de l'un et l'autre, et réciproquement. Donc que le ministère public n'est pas poursuivi derrière, cela peut s'entendre" commente maître Nicolas Dirickx avocat de la partie civile.

"Je suis encore amoureuse"

Ce mardi, en fin de journée et après avoir vu défiler de nombreux témoins et experts à la barre, la prostituée brésilienne a été interrogé par la cour. **"**Je n'arrive pas à expliquer toutes ces violences et je suis encore amoureuse de mon mari" déclare-t-elle. "Mon mari m'humiliait avec des paroles et me battait beaucoup" continue l'épouse avant d'affirmer qu'ils avaient tous les deux un accord pour ne pas parler de ces violences au force de l'ordre. "On ne voulait pas aller en prison" souffle celle qui risque la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire.