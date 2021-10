Meurtre à Soyons : 300 personnes ont rendu hommage à Roberto

Le rendez-vous avait été fixé à 13h30 ce samedi, devant la Halle du Brégard à Soyons. De là, 300 personnes ont marché silencieusement jusqu'au chemin en bordure de lône où a été découvert agonisant Roberto. Deux gerbes de fleurs ont été déposées à cet endroit par les élus ardéchois, devant les habitants.

Le meurtre de Roberto, cet Espagnol de 28 ans qui suivait un itinéraire à vélo pour rejoindre l'Espagne depuis les Pays-Bas, reste encore inexpliqué, plus d'une semaine après.

"Au départ, on avait pensé déposer une gerbe, seulement entre élus, pour éviter du rattrapage médiatique. Finalement, on a bien fait quand on voit le nombre de personnes" explique le maire de Soyons, Hervé Coulmont. _"Ces faits divers, on les voit loin de chez nous. Là, on est concerné_, c'est quand même différent. Je tenais absolument à être là, j'irai même à la messe lundi" raconte Monique, qui a toujours vécu à Soyons.

Oui, Roberto est un enfant de Soyons. Malheureusement, on ne retiendra que ça de lui, sans le connaître - le maire Hervé Coulmont

"C'est un jeune qui a l'âge de mes enfants. C'est horrible" souffle Magali, qui travaille à la mairie de Soyons, qui est venue participer à la marche. Elle dit penser à la maman de Roberto ; la famille de la victime s'est rendue sur place cette semaine, mais n'est pas restée pour la marche blanche. Elle est repartie aux Canaries, à Las Palmas. "Je ne sais pas si elle a préféré ne pas être là, mais je pense aussi qu'elle n'avait qu'une envie : ramener son enfant à la maison" ajoute tristement Magali. Le maire de Soyons souhaite de son côté prendre contact avec les proches de Roberto, imaginant un geste de la part de la commune lors des funérailles prochaines.

Au sein du cortège, les murmures des uns et des autres renvoient des émotions, mais également des questionnements. "On espère que le coupable va être trouvé très rapidement. On espère aussi que ce n'est pas quelqu'un du coin" glisse un élu d'une commune voisine.

Sur le lieu du crime, face à tous, l'ancien médecin soyonnais Philippe Cochin a lu un texte reconnaissant Roberto comme un enfant de la commune. Les présents ont ensuite chanté à mi-voix "Ce n'est qu'un au revoir", chacun tenant son voisin par le bras.