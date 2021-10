Meurtre à Soyons : la victime serait d'origine espagnole

L'homme de 28 ans violemment tué jeudi 7 octobre à Soyons en Ardèche serait d'origine espagnole, et plus précisément des Iles Canaries, selon nos sources.

L'identité de la victime du meurtre de Soyons se précise. Selon nos sources, l'homme de 28 ans serait d'origine espagnole, plus précisément des Iles Canaries. Il était à vélo et serait parti de Hollande, en direction du sud de l'Europe. Une tente et un vélo ont été retrouvés non loin de la victime.

Il a été découvert par un promeneur chemin de l'Ove, jeudi 7 octobre, vers 8 heures du matin. L'autopsie a confirmé qu'il s'agissait d'un homicide, doublé d'un déchaînement de violence. La boîte de crânienne de la victime était enfoncée et il présentait une trentaine de plaies au niveau de la tête. L'homme a été retrouvé à moitié dénudé. Il n'a pas survécu à ses blessures et est mort à l'hôpital de Valence. La police judiciaire poursuit son enquête.