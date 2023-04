Meurtre à Tonnerre : le suspect mis en examen pour meurtre

On en sait un peu plus sur l'affaire du meurtre d'un habitant de Tonnerre (Yonne) qui a eu lieu le 30 décembre dernier, et plus précisément sur le profil du principal suspect, un jeune homme de 19 ans, interpellé ce mardi 4 avril dans le Vaucluse. Il a depuis, passé 48 heures en garde à vue, avant d'être présenté à un juge d'instruction ce vendredi 7 avril au matin, qui l'a mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire.

"Cet homme s'est révélé être un proche de la famille de la victime", confie le procureur de la République d'Auxerre Hugues de Phily, "Plus précisément l'ex petit-ami de la fille de Dominique Bouchard, la victime" poursuit-il.

Ce coup d'accélérateur intervient plus de trois mois après les faits, alors qu'une enquête de terrain avait été menée, un vrai travail de fourmi, avec audition de nombreux témoins et surtout étude scrupuleuse de la scène du crime.

Le corps sans vie de Dominique Bouchard, 59 ans, a été retrouvé chez lui le 30 décembre 2022, gisant dans une mare de sang. Il a été tué de plusieurs coups à la tête, avec un objet contondant. Des traces de luttes avaient même été constatées chez lui. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombres subsistent, à commencer par le mobile du crime.