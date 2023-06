Meurtre à Viviers : "on ne se sent plus à l'abri nulle part" réagit la maire

Une fin de soirée dramatique à Viviers en Ardèche après le meurtre d'un homme dans la nuit de vendredi à samedi. Excédé par le bruit, alors que se terminait la fête de la musique dans la ville, un voisin du restaurant "Le Petit Creux" est suspecté d'avoir poignardé et tué un client de l'établissement. Pour la maire de Viviers, Martine Mattei, "c'est le choc".

"C'est un drame, je n'aurais jamais cru ça possible sur cette petite commune. On ne se sent plus à l'abri nulle part. On se demande comment ce genre de geste inconsidéré a pu avoir lieu. La personne qui a perdu la vie était tranquille en terrasse et ne demandait rien" explique la maire de Viviers.

Une cellule psychologique ouverte à la mairie de Viviers

Le meurtre ne s'est pas déroulé sur la voie publique mais quelques minutes avant aux alentours de minuit, le suspect, a selon le Parquet de Privas projeté sur les clients du restaurant "Le Petit Creux" un liquide qui avait une odeur de javel. C'est après cet événement que la victime de 58 ans, un client du restaurant, serait allé à la rencontre de ce voisin "excédé par le bruit" selon la Procureur de Privas. Ce voisin du restaurant aurait alors poignardé le quinquagénaire à quatorze reprises.

La commune et les services de l'ARS ont ouvert une cellule psychologique dans une salle de la mairie. Les habitants qui auraient besoin de discuter avec un psychologue peuvent le faire. Elle sera ouverte au public ce dimanche à partir de 10h30.