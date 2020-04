Meurtre à Yzeure (Allier) : deux personnes mises en examen

On en sait plus sur la mort d'un jeune Bourbonnais de 26 ans dans les rues d'Yzeure vendredi soir. Selon le parquet de Cusset, saisi de l'affaire, tout est parti d'un vol de téléphone et d'une soirée organisée malgré le confinement.