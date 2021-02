Assassinat au Isard-Cos de Pau : l'ancien avocat du mis en examen se souvient d'un garçon taiseux et perturbé

Me Abdoulaye Seck a été l'avocat de ce migrant lors de sa première affaire de violence avec arme en 2017. Il se souvient d'un homme calme, taiseux et perturbé.

Le soudanais de 38 ans a été mis en examen ce dimanche pour l'assassinat Cyril Pierreval, un chef de service d'Isard Cos, la structure d'accueil des migrants. Le drame de vendredi interroge encore, et le mobile de cet homme sera au centre de l'instruction qui commence. Il a reconnu les faits et explique avoir agi par crainte de devoir retourner au Soudan. Il est arrivé en France en 2015, et devait quitter le pays après avoir purgé une peine de prison pour des violences avec arme : il avait donné des coups de couteau à un autre migrant à Pau en 2017. Maître Abdoulaye Seck, avocat palois à la retraite aujourd'hui, l'avait défendu à l'époque. il se souvient d'un garçon perturbé et taiseux.