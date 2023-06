Meurtre au sein de la communauté des gens du voyage à Rochefort : trois hommes mis en examen

Trois hommes âgés de 35, 38 et 69 ans ont été mis en examen pour "meurtre" ce vendredi dans le cadre de l'enquête sur la mort d’Antonio Delorme, dont le corps avait été retrouvé le 20 août dernier au petit matin à proximité du camp des gens du voyage, dans la ZI des Sœurs à Rochefort. Dans un communiqué, le procureur de la République de La Rochelle Laurent Zuchowicz indique que les trois hommes ont été "interpellés le 31 mai dernier dans le Loiret, ces trois anciens résidents du camp de Rochefort sont connus des services judiciaires pour des atteintes aux biens et délinquance routière. Ils ont été placés en détention provisoire". Antonio Delorme, 37 ans, appartenait lui aussi à la communauté des gens du voyage, mais il était originaire d'un autre camp près de Surgères.

Le 26 août dernier, une information pour homicide volontaire avait été ouverte et l'enquête confiée à l'antenne rochelaise de la Police Judiciaire et à la Sureté Départementale. Témoignages, téléphonie, expertises ADN, exploitation de vidéosurveillance, de nombreuses investigations ont permis de mettre en cause les trois individus, qui nient toute implication dans cet homicide. Les résultats de l'autopsie pratiquée à l'institut médico-légale de Poitiers ont confirmé que la victime avait été passée à tabac et avait reçu des coups de barre de fer au niveau de la tête. Par ailleurs, il est ressorti de l'analyse toxicologique "une très forte imprégnation alcoolique de la victime", précise le procureur. L'information judiciaire se poursuit sous l'autorité du magistrat instructeur.

Aucune précision n'a été apportée quant à l'origine de ce qui s'apparente à un règlement de compte, dont on ignore les motivations. Avant de drame, des caravanes avaient été incendiées et une expédition punitive avait failli tourné au bain de sang dans les rues de Rochefort. Quatre hommes armés avaient été interpellés juste à temps par les forces de l'ordre. Le 22 octobre dernier, plus de 150 personnes avaient participé à une marche blanche organisée par les proches d'Antonio Delorme à Rochefort.