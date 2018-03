Limoges, France

Une première journée de procès très dense s'est tenue ce lundi devant la cour d'assises de la Haute-Vienne, où une femme de 42 ans est jugée pour le meurtre de son mari. Les faits se sont produits en juin 2013, dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges. La victime âgée de 40 ans a été tuée de deux coups de fusil. L'accusée avance la thèse de la légitime défense face à ce mari violent, condamné à trois reprise, avec lequel une procédure de divorce était engagée. La fille aînée du couple, 18 ans, et le fils de 16 ans ont témoigné en faveur de leur mère dans la soirée.

Les enfants décrivent un père "bipolaire" et une famille vivant dans la peur

"Toute mon enfance j'ai vu mon père battre ma mère" raconte le fils qui dit avoir "été victime" lui-aussi. Sa sœur relate également des violences, des menaces et une mère traquée, muselée, harcelée. Elle ajoute que la vie de toute la famille dépendant des humeurs du père. Les deux enfants le décrivent comme "bipolaire". Un jour en train de rigoler , le lendemain terrible. Une violence crescendo racontée aussi par des frères, sœurs et voisines de l'accusée, entendus comme témoins .

Des versions fluctuantes et contradictoires

Sur la nuit des faits, les souvenirs sont tantôt ravivés par l'audience, tantôt flous. Le président, l'avocat général et les avocats des parties civiles relèvent des incohérences et des contradictions dans les propos des enfants. Plus tôt dans la journée, les experts balistiques avaient aussi en partie mis en cause la version de la mère.

Un secret à cacher ?

_"Si on ne comprend pas, on peut penser aussi qu'il y a des choses à cacher et qu'elles sont plus graves encore. Vous ne dites pas tout !"_tonne Gilles Fontrouge, le président de la cour d'assises. Les enfants rappellent qu'à l'époque ils avaient 11 et 13 ans et expliquent qu'ils étaient sous le choc. Leur mère essuie des larmes dans un mouchoir et la fille finit aussi par fondre en larmes face aux questions insistantes. "Qui l'a tué ? Qui a tiré le dernier coup de feu fatal ?" Ces interrogations répétées plusieurs fois sont devenu l'un des enjeux du procès, face à des souvenirs fluctuants.