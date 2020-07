Meurtre d'Adrien Perez : l'un des meurtriers présumés pourrait être remis en liberté, en attendant le procès.

Le 24 juillet dernier, Adrien Perez aurait eu 30 ans. Ses parents avaient convié ses amis à un repas en sa mémoire. Mais la veille, le 23 juillet, leur avocat leur apprend que le juge des Libertés et de la détention, le JLD, a décidé de libérer et de placer sous contrôle judiciaire l'un des 3 jeunes mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Et là, tout s'écroule de nouveau : "C'est comme si on nous tuait une deuxième fois" dit Patricia Perez, la maman d'Adrien, en retenant ses larmes. "On n'a tout annulé. On est anéanti. On ne comprend pas cette décision."

Adrien était venu fêter son anniversaire avec des amis

Le 29 juillet 2018, après avoir fêté son anniversaire dans une boîte de Meylan, près de Grenoble, Adrien quitte l'établissement avec ses amis. Des jeunes apostrophent alors une jeune fille du groupe. Un ami d'Adrien intervient. Deux frères et leur copain s'en prennent à lui, Adrien et son ami Matthieu viennent à son secours. Matthieu est gravement blessé au poumon et au bras, Adrien est tué.

Yanis El Habib, 21 ans aujourd'hui, détenu à Saint Quentin Fallavier, nie avoir donné le coup de couteau mortel. Son frère, Younès, 23 ans, semble vouloir endosser la responsabilité de l'acte. Le troisième impliqué, Liam Djadouri, 22 ans, a lui été laissé libre sous contrôle judiciaire, dès le début de l'affaire.

Le juge des libertés et de la détention a décidé de remettre Yanis El Habib en liberté sous contrôle judiciaire. Le Parquet a fait appel.

Comme le veut la loi, tous les 6 mois, la justice reconsidère l’incarcération des personnes en attente de leur procès. Et le 23 juillet dernier, le juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé, contre l'avis du juge d'instruction et du parquet, de remettre Yanis El Habib en liberté.

Le Parquet a aussitôt fait appel de cette décision, dont on ne connait pas les motivations, et la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Grenoble l'examinera, demain, mercredi. Mais en attendant pour la famille d’Adrien, c'est un choc.

Entre incompréhension, chagrin et colère

Patricia Perez s'indigne : " Le juge des libertés a-t-il vraiment lu le dossier ? Nous, nous connaissons le dossier de notre fils de A à Z. Et, c'est clair, il y a une vidéo qui est claire ! On a ôté la vie, à notre fils pour rien, d'un coup de couteau en plein cœur. Il avait la vie devant lui, il avait un travail, des amis qui l'aimaient. Nous, ses parents, on survit, on n'a plus goût à rien."

Dans leur maison, les parents d'Adrien ont créé un petit autel avec des photos de leur fils © Radio France - Véronique Pueyo

Bruno Pérez, le père d'Adrien, lui aussi, a du mal à contenir son chagrin et sa colère. " Mercredi 29 juillet quand ils vont rendre leur décision, ce sera le jour du deuxième anniversaire de la mort de mon fils. Alors , imaginez ! S'il sort ? Depuis quatre jours, je ne mange plus, je ne dors plus, je ne pense qu'à çà ! Comment je peux imaginer que celui qui a levé les bras en l'air, en criant victoire, quand mon fils est tombé par terre, puisse voir le ciel bleu et arriver les mains dans les poches à son procès ? Une prison, c'est fait pour réfléchir à ses actes. il doit y rester."

L'avocat de Yanis El Habib n'a pas souhaité réagir avant l'audience, mercredi.

Maître Dreyfus est l'avocat des Perez : "Je suis avocat, je respecte la présomption d'innocence" dit il. "Mais là, je ne comprends pas". L'avocat évoque la scène de l'agression, très violente, à la sortie de la discothèque, ce 29 juillet 2018, filmée par les caméras de vidéo-surveillance. "Yanis El Habib est bien présent sur les images. Il lève les bras, en disant vous vous souviendrez de moi. C'est insupportable pour mes clients. S'il sort, il y aura trouble à l'ordre public."

Patricia, Bruno et Marjorie Perez, la sœur d'Adrien, en mai 2019, lors du dévoilement de la plaque, apposée à l'endroit où Adrien est mort. © Radio France - Véronique Pueyo

De son coté, l'avocat de Yanis El Habib, Maître Charles, s'est refusé à tout commentaire avant l'audience de mercredi. Il a juste dit que "s'il pouvait comprendre la peine de la famille Perez, lui, défendait son client qui a présent un projet d'insertion professionnelle, avec une adresse hors de l’Isère."

L'instruction du dossier est close, le procès devrait avoir lieu en 2021

Ecoutez le témoignage de Bruno Pérez, le père d'Adrien Copier

L'instruction du meurtre d’Adrien Perez est terminée. Le Parquet doit prendre à présent ses réquisitions. La date du procès devant les Assises de Grenoble n'a pas encore été déterminée, mais il devrait avoir lieu en 2021.