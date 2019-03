Meurtre d'Adrien Perez : réouverture de la discothèque où s’était déroulé le drame, il y a 7 mois

Meylan, France

La discothèque de Meylan, le Phoenix, avait fermé ses portes pour les vacances, l'été dernier, au lendemain du meurtre d'Adrien Perez. Elle aurait dû rouvrir le 22 août mais le préfet de l'Isère avait alors pris un arrêté de fermeture administrative pour 6 mois.

Deux frères en prison et une instruction toujours en cours

C'est devant cette boite de nuit qu'Adrien Perez, qui venait de fêter ses 26 ans, avec ses amis, avait été assassiné, le 29 juillet d'un coup de couteau en plein cœur en voulant protéger l'un d'eux. Deux frères de 19 et 20 ans sont en détention provisoire pour meurtre et tentative de meurtre, dans le cadre de cette affaire. L'instruction est toujours en cours.

Un artiste, Thommy Thai, pour la réouverture du Phoenix

Sur le site de la boite de nuit, on peut lire qu'elle invite ses clients à une soirée avec Thommy Thai, pour un show live percu. Le gérant du Phoenix nous a explique au téléphone qu'il aurait pu rouvrir le 22 février dernier mais que, par décence vis-à-vis de la famille d’Adrien Perez, il avait attendu une semaine de plus. Il espère que le public va revenir. "On n'a pas voulu faire trop de pub, on compte sur le bouche à oreille. Nous avons renforcé notre sécurité", conclut-il sans vouloir en dire plus.

La préfecture a fait des recommandations

De son coté, la préfecture de l’Isère précise qu'elle ne pouvait pas ordonner la fermeture de la discothèque au-delà de 6 mois, car c'est le délai maximum. Mais elle a fait des recommandations pour que la réouverture de la boite de nuit se fasse dans un climat apaisé, à l’intérieur comme à l'extérieur de l’établissement.

L'appel de la maman d'Adrien Perez

Patricia Perez, la mère d’Adrien, a réagi à l'annonce de la réouverture de la discothèque. Elle a écrit un texte qu'elle nous a lu, car c'est toujours très difficile pour elle d'évoquer le souvenir de cette nuit tragique qui lui a pris son fils.

Un petit autel en mémoire d'Adrien a été installé dans la maison familiale © Radio France - Véronique Pueyo

Elle met ainsi en garde les jeunes qui viennent pour faire la fête et qui y trouvent la mort. Elle interpelle aussi les responsables de la discothèque : "Qu'ils se souviennent de cette fin de soirée et qu'ils fassent respecter la loi . Fouille obligatoire de la clientèle, même les VIP, pas de copinage, tout le monde à la même enseigne. Aux jeunes, faites attention, soyez prudents. La vie est trop importante. Et puis ayez une pensée pour notre Adrien chéri, même si vous ne le connaissiez pas."

Le meurtrier présumé d'Adrien avait pu rentrer au Phoenix, avec un couteau sur lui et c'est avec cette arme qu'Adrien avait perdu la vie.