GRAND FORMAT - Meurtre d'Adrien Perez : ses parents nous parlent de leur fils disparu et de leur vie sans lui

Patricia et Bruno Perez nous reçoivent chez eux, dans leur maison de la région grenobloise. Sur un petit meuble, une sorte de petit autel, avec des photos des jours heureux. On y voit Adrien souriant, entouré des siens, éclairé par la flamme d'une petite bougie.

Le dernier cadeau d'Adrien

Et puis se promenant dans la salle de séjour, on remarque un petit lapin nain. "C'est le dernier cadeau qu'Adrien m'a fait. C'était pour la fête des mères, quelques semaines avant sa mort" explique Patricia. "Je l'ai appelée Petite Chérie, car c'est une femelle. Elle fait la loi, ici ! Elle commande à notre chien et au chat Tarzan !" sourit-elle

Puis l'on s'assoit autour de la table et l'interview commence. Patricia Perez, assise près de son mari Bruno, prend la parole en premier.

Les parents d'Adrien vivent entourés de photos de lui © Radio France - Véronique Pueyo

Leur vie sans lui

_"_On redoute ces deux semaines de procès. On est déjà tellement fatigué. Mais on fait confiance à la justice et on remercie les enquêteurs, les magistrats qui ont fait un travail remarquable. Mais cela ne fera pas revenir Adrien, qui est mort pour rien, poignardé en plein cœur ! On ne lui a laissé aucune chance" et sa voix se brise.

Elle continue, pourtant, avec courage : " Il nous manque tellement ! Notre vie, ou plutôt, notre survie, c'est la maison, le cimetière, le travail... Le travail, le cimetière la maison ! Adrien est tout le temps avec moi, je lui parle. Pour son anniversaire, je lui écris un petit mot que je dépose sur sa tombe. C'est mon ange !"

"Tout le monde aimait mon fils" - Patricia Perez

Nous demandons à Patricia de nous parler d'Adrien. "C'était un bon garçon mon fils ! Tout le monde l'aimait, ses collègues de travail, ses amis, sa famille. Il avait fait de brillantes études et travaillait à Lyon depuis plusieurs années, il avait son petit appartement où il aimait recevoir ses amis pour leur faire la cuisine. Et puis, il débarquait le week-end à la maison, j'entendais ses pas et sa voix. Il disait : c'est moi ! Tout cela, c'est fini. Sa sœur cadette, Marjorie, ne se remet pas non plus d'avoir perdu son grand frère, il était tellement important pour elle !"

Une photo d'Adrien, avec son regard bleu malicieux, comme le décrit sa mère © Radio France - Véronique Pueyo

L'impossible deuil

Bruno Perez, le père d'Adrien, s'exprime a son tour, de sa voix grave, matinée d'accent dauphinois. Entre deux sanglots, tout en s'excusant, il nous dit son chagrin incommensurable. "Ma vie, elle est foutue depuis le 29 juillet 2018. On me dit que je pourrai faire mon deuil après le procès, mais quel deuil ? Quand je vais le voir au cimetière, je lui dis que j'aurais dû être à sa place ! Quand on essaie de sortir pour aller au restaurant, on se culpabilise. Quand je suis au travail ou avec des amis, j'essaie de ne pas montrer ma peine, mais je suis détruit à l'intérieur. C'est pire aujourd'hui qu'il y a trois ans. Je suis fatigué, je veux que tout cela se termine. Mais on va essayer d'être fort pour Adrien, durant ces deux semaines d'audience."

Bruno Perez dit aborder le procès avec hantise. " Des décisions judiciaires seront prises. J'en prendrai acte. Cela ne fera pas revenir mon fils. Ils doivent être punis, c'est sûr. Mais eux" dit-il, en parlant des prévenus, "Ils sont en vie. Ils ont des visites en prison, ils sont dans la lumière. Moi, mon fils, il est dans un trou."

Le cercueil d'Adrien Perez, porté par ses amis, lors de ses obsèques © Radio France - Véronique Pueyo

Le procès de la violence gratuite ?

Il déplore aussi que la violence gratuite qui a tué son fils continue à faire la Une des faits divers en France. "Cela ne fait qu'empirer dans notre pays. On tue pour un mauvais regard, pour une phrase sur les réseaux sociaux, pour rien. "

Patricia reprend : "L'arme, c'est souvent un couteau. Comme pour Adrien. Comment ont-ils pu rentrer en discothèque avec un couteau dans la poche ? Après la mort de notre fils, on a fait une marche blanche, on a écrit à Emmanuel Macron, cela n'a rien changé. Mais, comme les élections approchent, alors, le problème de la sécurité revient sur le devant de la scène."

"Je ne veux pas de leurs excuses" - Patricia Perez

Avant de se séparer, nous demandons aux parents d'Adrien s'ils seraient prêts à accepter les excuses ou les regrets que les prévenus ne manqueront sans doute pas de formuler devant la Cour d'assises. Et la réponse de Patricia fuse, d'un ton ferme : " Ah, non ! Je ne pardonnerai jamais. Jamais. Je ne veux pas de leurs excuses, je sais qu'elles ne seront pas sincères mais téléguidées de la part de la défense. "

Younès et Yanis El Habib, 23 et 22 ans, comparaissent, détenus, pour le meurtre d'Adrien Perez et tentative de meurtre sur l'un de ses amis et pour violences aggravées sur deux autres, dont une jeune femme.

Liam Djadouri, 23 ans, est lui poursuivi pour violences aggravées. Il comparaît libre sous contrôle judiciaire.