Grenoble, France

Les parents ne souhaitaient pas organiser de marche blanche pour leur fils de 26 ans, mortellement poignardé dimanche dernier devant la boîte de nuit Le Phoénix à Meylan. Finalement, celle-ci aura bien leur, organisée par les amis d'Adrien Perez. Le rendez-vous est fixé place de Verdun à Grenoble (16h), le mercredi 8 août prochain.

En organisant cet événement, les amis du jeune homme, qui fêtait ses 26 ans dans la nuit de samedi à dimanche au Phoénix, veulent dire "non à la violence, non à la barbarie". Ils entendent "dénoncer cet acte" et "l'insécurité de plus en plus présente sur l'agglomération grenobloise et en France".