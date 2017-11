Meurtre d'Alexia : une marche blanche organisée à Marseille ce samedi

Une marche blanche est organisée ce samedi matin à 10h30 sur le Vieux-Port de Marseille en hommage à Alexia Daval. La jeune femme âgée de 29 ans a été retrouvée morte dans un bois près de Gray en Haute Saône alors qu'elle faisait son jogging.

Le corps d'Alexia Daval, 29 ans, a été retrouvé ce lundi calciné dans un bois près de Gray, en Haute-Saône. La jeune femme a été tuée alors qu'elle effectuait un jogging. En hommage à Alexia Daval, dans plusieurs villes de France, des manifestations sont prévues. A Marseille notamment, un running de 5 km est organisé ce samedi matin à 10h30 avec un départ sous l'ombrière du Vieux-Port.

Cynthia Blasquiz et Myriana Soncin, organisatrices de cet événement partagé notamment sur les réseaux sociaux, demandent aux participants et participantes de venir habiller en rose ou avec des ballons de cette couleur. Plus de renseignements sur la page Facebook de l'événement.