Meurtre d'Amandine Estrabaud : Guerric Jehanno de nouveau condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Guerric Jehanno écope de la même peine qu'en première instance : il est condamné ce vendredi soir à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Haute-Garonne pour la séquestration, le viol et le meurtre d'Amandine Estrabaud. Ses avocats envisagent un pourvoi en cassation.

Les membres de la famille d'Amandine Estrabaud émus après l'annonce du verdict : Guerric Jehanno est reconnu coupable de la séquestration, du viol et du meurtre de la jeune femme en juin 2013

La cour d'assises de Haute-Garonne a rendu son verdict ce vendredi 19 novembre : Guerric Jehanno est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, déclaré coupable de la séquestration, du viol et du meurtre d'Amandine Estrabaud, le 18 juin 2013. Désormais âgé de 33 ans, lui clame toujours son innocence. Ses avocats envisagent un pourvoi en cassation.

Un soulagement en demi-teinte

Pour la famille d'Amandine Estrabaud, le soulagement est intense à l'annonce du verdict : sa mère, son père, son frère ou encore sa tante s'effondrent en larmes à l'annonce du verdict, avant de se serrer dans les bras longuement. "La vérité a vaincu, le bien sur le mal", exprime la mère de la jeune femme, tout en rappelant que le corps de sa fille n'a pas été retrouvé.

"La vérité a vaincu, le bien sur le mal", exprime très émue Monique Sire, la mère d'Amandine Estrabaud Copier

Maître Pierre Debuisson, l'avocat de la famille lance alors, en leur nom, un dernier appel à Guerric Jehanno : "Nous l'implorons de nous dire où il a enterré Amandine. Cela lui permettra de gagner de nombreuses années de liberté, de soulager sa conscience et de libérer la famille. Il a tout à y gagner". Selon lui, le juge d'application des peines pourrait alors faire preuve de clémence et "lui faire gagner entre 5 et 8 ans de liberté" sur sa peine.

Un verdict "grave" et "préoccupant" pour la défense

"Heureusement que la peine de mort est abolie", a de son côté réagit l'avocate de Guerric Jehanno à l'annonce du verdict. Maître Marie-Hélène Pibouleau estime cette condamnation "extrêmement grave" et "très préoccupante" et "ne repose sur rien". A la sortie du tribunal, elle a annoncé qu'elle réfléchirait, avec son confrère et Guerric Jehanno, à se pourvoir en cassation.