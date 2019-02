Meurtre d'Andrézieux-Bouthéon : l'accusé condamné à 15 ans de réclusion criminelle

Saint-Étienne, France

L'avocat général avait requis 18 ans de prison. Mais si la Cour d'assises de la Loire a retenu la préméditation et l'acharnement de l'accusé sur la victime, elle a aussi pris en compte son âge au moment des faits, son immaturité, ses déclarations pendant l'enquête, et son amorce de prise de conscience de sa responsabilité pendant le procès.

Le jeune homme de 23 ans a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour la Cour d'assises de la Loire ce mercredi soir. Jugé coupable d'avoir assassiné son dealer à Andrézieux-Bouthéon en 2015.

Me Philippe Scrève, l'avocat des parents et des frères et soeurs de la victime, souligne que l'accusé a été condamné pour assassinat et non pour simple meurtre. Et il estime "importante" la peine décidée par les jurés.

Pour Me André Buffard, l'avocat de l'accusé, ces 15 années de réclusion criminelle sont satisfaisantes. Il ne fera pas appel du verdict.