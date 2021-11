Meurtre d'Angélique à Wambrechies : l'émotion des enquêteurs à la barre

Ce mercredi, la cour d'assises du Nord examine les faits en détails, trois ans après le viol et le meurtre d'Angélique, 12 ans, à Wambrechies. L'émotion des enquêteurs était forte.

C'est un policier aguerri qui le dit : "c'est l'une des affaires les plus marquantes de ma vie". Le commandant M. a découvert le corps d'Angélique, 12 ans, "sommairement dissimulé" sous des ronces, dans un sous-bois où l'accusé David Ramault a conduit lui-même les enquêteurs, trois jours après le meurtre.

A l'époque, l'enquêteur était chef de groupe à la brigade criminelle de la PJ de Lille. "Cette enfant me fait penser à ma fille", lâche-t-il, bouleversé. Quelques semaines plus tard, il fera un infarctus. "Je ne peux pas me dire que ça n'a pas de rapport".

Je suis un pervers, un salaud

Des photos et une vidéo glaçantes sont projetées dans la salle d'audience. On y voit le corps de l'enfant, dénudé, en position fœtale. Trois jours auparavant, David Ramault avait violé et tué Angélique, avait placé son corps dans une valise. La présidente pousse l'accusé dans ces retranchements : "elle pesait 42 kilos, c'était pas trop lourd" ? Il tremble, sanglote, s'accroche à la paroi de son box : "je suis un pervers, un salaud".

L'homme semble coupé de ses émotions. L'enquêtrice qui l'a interrogé au début de sa garde à vue raconte à la barre : "il était mécanique, détaché, centré sur lui. Il se plaignait du manque de sommeil".

Pour nous, c'était un échec

C'est cette même policière qui annoncera la mort d'Angélique à ses parents. Quand on l'interroge sur ce moment, elle laisse passer un long silence, émue : "pour nous, c'était un échec, on ne savait pas quoi dire".