Meurtre d'Angélique à Wambrechies : le procès de David Ramault débute ce mardi

Le procès de David Ramault s'ouvre ce mardi 16 novembre devant la cour d'assises du Nord. L'homme, âgé de 48 ans, comparaît jusqu'à vendredi pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Angélique, 13 ans, à Wambrechies en 2018. L'affaire avait relancé le débat sur la récidive.

Angélique, 13 ans, a été enlevée dans ce parc de Wambrechies. Le procès de David Ramault, accusé de l'avoir violée et tuée, s'ouvre ce mardi devant la cour d'assises du Nord.

C'est une affaire qui avait ému la France entière, et relancé le débat sur la récidive des délinquants sexuels : le procès de David Ramault, accusé du viol et du meurtre d'Angélique, 13 ans, s'ouvre ce mardi matin devant la cour d'assises du Nord, à Douai. Il doit durer quatre jours. David Ramault comparaît pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans.

Chronologie des faits

C'est le 25 avril 2018 qu'Angélique disparaît, pendant les vacances scolaires. L'adolescente de 13 ans descend jouer dans le parc en bas de sa résidence, dans le quartier de l'Agrippin. Le soir, ne la voyant pas revenir, sa mère prévient la police. Dès le lendemain tout le quartier est fouillé, des battues sont organisées, le canal de la Deûle est sondé. Aucune trace d'Angélique.

Un enfant de 10 ans, qui sera le témoin-clé de cette affaire, affirme alors l'avoir vue partir, l'après-midi de sa disparition, avec un homme, qu'elle semblait connaître. La police recense les personnes du secteur inscrites au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, et le nom de David Ramault, apparaît. Il est interpellé le 28 avril et passe immédiatement aux aveux.

Il explique aux enquêteurs être passé devant le parc, avoir vu Angélique, et avoir "ressenti une pulsion". Il est son ancien voisin, elle le connaît bien et ne se méfie pas lorsqu'il lui demande de venir chez lui pour récupérer un objet pour ses parents. L'adolescente vivra un quart d'heure de calvaire. Il l'enferme dans les toilettes, la viole, et l'étrangle avec son pantalon. David Ramault emmène le corps dans un sous-bois à Quesnoy-sur-Deûle, à quelques kilomètres de son domicile, le dissimule sous des branchages. Il y conduira lui-même les enquêteurs.

Emotion et polémique

Trois jours après la découverte du corps d'Angélique, une marche blanche réunit plus de 3000 personnes, à Wambrechies. La sœur de la victime, Anaïs, prend la parole : "Nos cœurs sont brisés, nos yeux pleurent", lance-t-elle à la foule, "mais nous ne faiblirons pas. Nous allons encore traverser des moments difficiles, mais la colère va nous permettre de lutter jusqu'au bout".

Le 1er mai 2018, 3000 personnes défilent à Wambrechies, pour rendre hommage à Angélique. © Radio France - Benjamin Illy

Tristesse et colère sont mêlées, car David Ramault est un récidiviste. En 1996, la cour d'assises du Nord l'a condamné à neuf ans de prison, pour avoir agressé sexuellement trois femmes sous la menace d'un couteau, et violé une enfant de 12 ans, quasiment le même âge qu'Angélique. Il avait recouvré la liberté au bout d'un peu plus de six ans, sans aucune obligation de soin, car la loi qui le prévoit n'est entrée en vigueur qu'en 1998.

Une polémique politique avait suivi, le président du parti les Républicains de l'époque, Laurent Wauquier, réclamant même la castration chimique pour les délinquants sexuels à leur sortie de prison.

La question de la récidive au cœur des débats

Aujourd'hui, beaucoup de questions demeurent, et elles ne manqueront pas d'être abordées au cours de ce procès : pourquoi David Ramault a-t-il récidivé au bout d'un peu plus de 20 ans ? 20 ans durant lesquels il a fondé une famille -l'un des ses fils était d'ailleurs un ami d'Angélique-, il était investi dans l'école de ses deux enfants, et travaillait comme chauffeur de bus dans la métropole lilloise. 20 ans durant lesquels il est passé pour "un brave type" selon les termes de son avocat, Eric Demey. L'enquête n'a en effet pas mis en évidence d'autres crimes qu'aurait pu commettre David Ramault jusqu'à meurtre d'Angélique.

La famille d'Angélique, elle, attend "une vérité complète, absolue, sur ce qui s'est passé, sur tous les sujets" affirme son avocate Audrey Jankielewicz.