Wambrechies, France

8h, ce mercredi matin, une dizaine de voitures de police sont stationnées devant l'ancien domicile du meurtrier présumé d'Angélique Six. Dans la rue, des policiers de la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) de Lille cagoulés et armés de fusil d'assaut escortent ce détenu particulièrement surveillé. Il a été extrait de sa cellule de la prison de Sequedin pour se rendre dans cette maison familiale. Des magistrats l'accompagnaient pour cette "opération judiciaire" qui a duré deux heures sans que l'on en connaisse pour l'instant l'objectif.

David Ramault, chauffeur de bus à Transpole, père de famille, est accusé du viol et du meurtre d'Angélique Six, 13 ans, dont il était un voisin. Il avait déjà été condamné pour viol et tentatives de viol 20 ans plus tôt dans la métropole lilloise.