Meurtre d'Antoine Mamone à Thionville : ouverture du procès en appel ce mercredi

C'était il y a tout juste dix ans : Antoine Mamone, un agent municipal de 50 ans, était tué de seize coups de couteau dans son appartement de Thionville. Le procès en appel de son agresseur présumé s'ouvre ce mercredi 14 décembre devant la cour d'assises de Nancy. En première instance, l'année dernière, Julien Fernandez avait écopé de vingt ans de réclusion criminelle . Son avocat, Me Olivier Rondu, avait immédiatement fait appel.

Une enquête longue et compliquée

Le corps d'Antoine Mamone avait été découvert en février 2013, un mois et demi après sa mort, en état de décomposition avancée. Les pompiers avaient eu toutes les difficultés pour pénétrer dans l'appartement, qui était verrouillé de l'intérieur.

La dernière fois que la victime avait été vu vivante, c'était le 14 décembre 2012. Ce soir-là, Antoine Mamone reçoit la visite de Julien Fernandez, 19 ans à l'époque, avec qui il avait échangé quelques heures plus tôt sur un site de rencontres gay. Mais il n'y aura pas de rapport entre les deux hommes. Julien Fernandez aurait pris peur au moment de passer à l'acte, lui qui n'assume pas son homosexualité. Il reconnaît avoir volé 40 euros dans le portefeuille d'Antoine Mamone, mais il conteste formellement avoir tué le quinquagénaire.

La défense plaide à nouveau l'acquittement

Les preuves contre l'accusé sont assez minces, raison pour laquelle son avocat avait plaidé l'acquittement, et fait immédiatement appel de sa condamnation l'an dernier.

Certes, l'ADN de Julien Fernandez a été retrouvé dans l'appartement de la victime, c'est normal : le jeune homme reconnait y être allé, mais il affirme qu'Antoine Mamone était vivant quand il est parti. Le corps ayant été découvert un mois et demi plus tard, difficile de dater précisément le jour et l'heure du décès. Le bornage des téléphones était beaucoup moins précis qu'aujourd'hui. L'accusé, assez frêle et souffrant d'un léger handicap physique depuis son enfance, pouvait-il déchainer autant de violence en portant ces seize coups de couteau ? Sans compter cet autre ADN non identifié retrouvé sur la scène du crime... Le doute doit profiter à l'accusé, selon la défense.

Mais il y a un élément qui ne pèse pas en faveur de Julien Fernandez : sa fuite, au printemps 2021, un mois avant l'ouverture de son procès, qui avait dû être reporté. Il avait alors expliqué avoir paniqué.

Le procès s'ouvre ce mercredi matin à 9 heures, le verdict est attendu vendredi.