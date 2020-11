Meurtre d’Archamps : l’auteur présumé interpellé à Six-Fer-à-Cheval

Le meurtre d’Archamps n’est plus un mystère. Ce vendredi, la gendarmerie indique avoir interpellé l’auteur présumé des quatre coups de couteau qui, le 17 septembre dernier, ont entraîné la mort d’un homme âgé d’une trentaine d’année. Le corps de ce dernier avait été découvert en tout début de matinée à l’entrée d’un parking.

Un différend qui tourne au drame

Dans un communiqué, les gendarmes indiquent que le principal suspect a été arrêté mercredi dernier à Sixt-Fer-à-Cheval sur son lieu de travail. "Il s’agit d’un ressortissant tunisien en situation irrégulière et travaillant dans le bâtiment, indique la procureure d’Annecy. Il est âgé de 43 ans et il a reconnu être l’auteur des coups de couteau." Il a été mis en examen pour homicide et placé en détention provisoire.

Selon ses premières explications, les deux hommes basés sur Lyon se connaissaient et travaillaient ensemble sur les chantiers. Il a expliqué "avoir blessé son camarade (lui aussi originaire de Tunisie mais dont l'identité n'a pas encore pu être confirmée) pour un différend" et affirme s’être "senti en danger et a voulu faire sortir la victime de sa voiture (…) sans penser que les blessures faites lors d’un trajet routier pouvaient être mortelles".

Un enquête difficile

La résolution de cette affaire est "un vrai beau travail d’enquêteurs" se félicite la procureure d’Annecy. "Au départ, nous n’avions rien, aucun élément", poursuit Véronique Denizot. Un groupe de six enquêteurs de la section de recherches de Chambéry et du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Savoie ont été mobilisé sur ce dossier.