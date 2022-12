Meurtre d'Aulnay-la-Rivière : l'accusé condamné à 20 ans de réclusion pour le meurtre de sa compagne

A l'issue de quatre jours d'audience, les jurés de la cour d'assises du Loiret ont prononcé une peine de réclusion criminelle de 20 ans à l'encontre d'Haykel Essid pour le meurtre de sa compagne en septembre 2019 à Aulnay-la-Rivière. La peine est assortie d'une période de sûreté de 10 ans. Le parquet général avait requis 25 ans. Tout au long du procès, l'accusé a maintenu la thèse de l'accident.

Dans ses réquisitions, Cécile Collomb, avocate générale, est ferme "Haykel Essid a bien appuyé volontairement sur la détente ". Elle demande aux jurés d’oublier, de rejeter la thèse de l’accident que "l’accusé, qui se débat tout le temps avec la vérité, s’obstine à maintenir". La magistrate avance pour convaincre, ses empreintes sur l’arme qui prouve qu’il met en joue la victime, les 48 heures passées à côté du cadavre sans appeler les secours et puis il y a les violences antérieures, les traces suspectes sur le corps de Nathalie, les SMS qui témoignent d’une femme sous l’emprise d’un homme "d’une jalousie maladive". L'avocate générale ajoute Haykel Essid a été durant ce procès "froid, sans empathie, sans aucun sentiment même de responsabilité". La représentante du Ministère public conclue : "l’ensemble est absolument accablant".

20 ans dont la moitié de sûreté

"Faites attention, soyez prudents" adjure l’avocat de l’accusé aux jurés. Maître Abed Fils Bendjador s’adresse à la cour "expliquez moi la logique, pourquoi il dissimule la munition et pas l’arme ?, les cartes SIM et pas les téléphones ?"

L'avocat poursuit "bien sur il y a des violences conjugales mais réciproques et j’ai fait le compte, les 7 derniers mois, il y a 3.000 SMS échangés par le couple, seuls 152 parlent d’engueulades, soyez lucide, prenez du recul". Présent également dans ce dossier aux côtés de l'accusé, Me Lee Takhmedit s'est employé à détailler, lui même chasseur, "la thèse de l'accident" et à pourfendre un féminicide "on veut à tout prix le faire entrer dans la peau du sale type, là dans sa cage voué à l'enfer mais où sont les plaintes, les mains courantes ?" Le verdict a été rendu après trois heures de délibéré.